Colegios de Vitoria dan un paso atrás en la digitalización y recuperan el papel en el aula

Hace más de una década que los dispositivos electrónicos irrumpieron con fuerza en las aulas de los colegios vascos, como un vendaval. En 2009, el ... Gobierno vasco puso en marcha el programa 'Eskola 2.0' para dotar a cada alumno a partir de 5º de Primaria de un ordenador y en la red concertada los proyectos de digitalización pasaron a ocupar un lugar prioritario. Libros digitales, chromebooks, tablets, ipads... son ahora parte indiscutible del día a día del alumnado. Pero también hay centros que, cada vez más, han comenzado a cuestionarse –también impulsados por una corriente social– si no se está dando un peso excesivo a las pantallas en las aulas. Algunos colegios de Vitoria ya han hecho un retroceso en este sentido y otorgado mayor protagonismo a los cuadernos y libros tradicionales en papel. Otras escuelas están ahora mismo inmersas en un proceso de reflexión preocupadas por las afecciones que tienen las pantallas tanto a nivel tanto pedagógico como social.

En Mercedarias, por ejemplo, lo tienen muy claro. «Hace unos años nos subimos al carro del 1x1 (un ordenador por niño) arrastrados por la corriente, casi sin tiempo para pensar. Pero el curso pasado, tras un proceso de reflexión, dimos un paso atrás y hemos vuelto mayoritariamente al papel», explica Bárbara de Eusebio, directora pedagógica. ¿Por qué? «Concentrarse teniendo todo el día la pantalla abierta es muy complicado. Además de que los alumnos no saben manejarse tan bien como creemos y con un libro digital no ordenan la mente como con un libro físico.

A esto se suma la importancia que tiene leer, escribir y subrayar en papel», desgrana. Los expertos hablan también de otros beneficios como la mejora de la memoria, la retención de los conceptos o la capacidad de concentración que aportan los recursos tradicionales. En Mercedarias mantienen los ordenadores, sí, pero solo para tareas puntuales como juegos educativos o la consulta de algunos documentos. «Las familias están encantadas con esta decisión porque ven que sus hijos ya pasan demasiadas horas delante de una pantalla como para que en el colegio les sumemos más».

También en Vera-Cruz han apostado por que algunas materias regresen al papel. «Desde hace tiempo convivían en nuestras aulas los libros tradicionales y el ordenador, pero sí que es verdad que le dimos mucho peso al libro digital y más después del covid», traslada su directora, Paula Heredia. «Ahora hemos vuelto al papel en algunos cursos y asignaturas. Principalmente con Lengua Castellana lo tuvimos muy claro, los alumnos se estancan si no leen en papel ni escriben redacciones a mano», añade. En este colegio de Vitoria también habían detectado que los chavales se despistaban con facilidad o que se dedicaban a rellenar los huecos vacíos sobre los que les preguntaban en la tablet hasta dar con la respuesta correcta, sin pensar.

Este último ejemplo es lo que ocurre cuando los recursos digitales no suman al conocimiento sino que simplemente se limitan a trasladar los conceptos a una pantalla. Es algo sobre lo que han debatido largo y tendido en Urkide. «No somos antipantallas, ni mucho menos. Pero sí nos dimos cuenta de que en muchas ocasiones utilizábamos libros digitales que eran meros pdfs que no aportaban nada. En esos casos los hemos quitado porque no tenían un valor añadido», sostiene Aitor Pérez de San Román, director del centro. Los han sustituido por libros tradicionales o por materiales propios, que pueden ser tanto cuadernillos en papel como documentos en 'classroom', una herramienta digital.

«En su momento sentimos una gran presión por el entorno e incluso algunas familias para sumarnos al carro digital, pero siempre hemos sido prudentes y no entramos en una carrera loca. Ahora estamos en una reflexión continua aunque a veces cueste salir de la zona de confort», añade.

Estos casos en la capital alavesa recuerdan a lo que ocurrió hace un par de años en Suecia, uno de los países históricamente referentes en políticas educativas. Las escuelas suecas dieron marcha atrás y volvieron mayoritariamente a los libros de texto mientras la ministra de Educación anunciaba partidas específicas para reforzar el desarrollo del lenguaje, la lectura y la escritura. No pretendía eliminar del todo las pantallas pero el Gobierno sí que comunicó que no iba a invertir más en tecnología.

En su contexto En 2009 Fue el año en el que Educación empezó el programa 'Eskola 2.0' de digitalización en el aula.

5º de Primaria Es el curso a partir del que todo el alumnado de la red pública tiene portátil.

En el caso de Egibide, uno de los mayores centros educativos de Álava y que hizo el cambio al libro digital, están ahora mismo inmersos en una reflexión en la que participan tanto los equipos directivos como el profesorado. «No hemos tomado una decisión definitiva pero sí estamos en un proceso de reflexión activa porque sabemos que es un aspecto que genera inquietud», confiesa Cristina Pena, la directora general. «Nos preocupa el impacto del tiempo frente a las pantallas en el desarrollo del alumnado, tanto a nivel pedagógico y neuronal, así como en habilidades como la escritura a mano y competencias sociales y relacionales, que también consideramos esenciales», añade.

Trabajar casi exclusivamente con pantallas provoca situaciones tan sorprendentes como adolescentes que se quejan de dolor en la mano tras salir de un examen en el que han tenido que escribir con boli durante varios minutos seguidos ya que no están acostumbrados. «El proceso de lectoescritura tiene que hacerse en papel, no puede sustituirse, eso está claro», asegura Dario Nasilli, director de Niño Jesús. En el caso de este centro combinan tanto recursos digitales como en papel ya que consideran que los primeros pueden ofrecer muchas «oportunidades» y además «no podemos cerrar los ojos ante la evidencia de que es necesaria la competencia digital».

En términos similares se expresa Nieves Maya, del colegio Carmelitas Sagrado Corazón. «Trabajamos de manera complementaria con ambos recursos desde hace 13 años. Negar la competencia digital es negar la evidencia, es algo para lo que tenemos que preparar a los alumnos y además abre muchas puertas para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales», defiende. También hay casos, como el de la ikastola Olabide, en los que tienen libros en papel para todas las asignaturas y las tablets solo se utilizan para cuestiones muy puntuales. «Nunca hemos hecho una apuesta por los libros digitales ni la vamos a hacer. El libro te permite ir a lo concreto mientras que la tecnología se pierde en lo abstracto», traslada el director de Olabide, Aritz Ruiz.

Mientras tanto, en la red pública está en funcionamiento el 'Plan de Transformación del Sistema Educativo Vasco' que tomó más impulso todavía después de la pandemia. Desde el curso 2021-22, la totalidad del alumnado a partir de 5º de Primaria cuenta con un ordenador portátil con el objetivo de «aprovechar las numerosas oportunidades que brindan las tecnologías digitales para la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación y la creatividad».