Los colegios Santa María y Landazuri piden peatonalizar la calle Beato Tomás de Zumárraga de Vitoria

Ante la fusión de la ikastola Landázuri y el colegio Santa María que el Departamento de Educación del Gobierno vasco prepara para el próximo curso, ... la red vecinal Errotan Errotu, que anunció su creación en octubre porque busca ser parte activa de este proceso, reclamó ayer en el auzogune de Aldabe (una reunión entre residentes de los barrios del Casco Medieval y de Coronación junto al Ayuntamiento de Vitoria) la necesidad de peatonalizar un tramo de la calle Beato Tomás de Zumárraga, donde se ubican ambos centros.

Los portavoces de esta plataforma, que trabajan en estas escuelas, señalaron en ese encuentro que en este curso 2025/2026 ya han unificado sus horarios, lo que ha hecho que, a su juicio, se evidencie la «necesidad» de darle prioridad peatonal a este tramo. En conjunto, acceden a estos centros 380 estudiantes (170 a Santa María y otros 210 a Landazuri) y creen que resulta «peligroso» para ellos el paso en las entradas y salidas en una zona con «aceras estrechas» y tráfico de vehículos constante.

Así, solicitaron que esta sea una zona 'eguzkilore', como son San Antonio (en el Ensanche) o Eulogio Serdán (en Coronación), por citar algunos ejemplos. Aunque están abiertos a estudiar junto al departamento de Espacio Público otras soluciones para lograr una vía más segura para los peatones.

La red vecinal Errotan Errotu, creada con motivo de la futura integración de ambas escuelas, también reivindica «inversiones»

Por otra parte, y de cara a que se inicie el proceso para que los alumnos estudien de manera conjunta, que está por ver cómo se hará y si será de manera progresiva, también reclaman que se «invierta» en ambos colegios. «De dos escuelas no se puede hacer una sola sin inversiones importantes», criticaron.

Así, solicitaron que se repare la fachada «porque está muy deteriorada, llena de grafitis y no se identifica que aquí haya dos escuelas». Y recordaron que está pendiente la reparación del techo del polideportivo porque «se filtra agua cuando llueve», así como esperan la renovación del espacio de Educación Infantil.

PERI del Casco Viejo

De igual modo, propusieron a la Diputación alavesa –el Consistorio quedó en trasladar la petición– que se plantee junto a ellos la posibilidad de habilitar para los niños de ambos centros el jardín anexo a la sede de Hacienda ya que «está en total desuso» y «ellos podrían utilizarlo».

Para que todas estas reivindicaciones tomen fuerza también animaron a las familias de ambos distritos a que participen en la creación de la nueva escuela y que se involucren en esta red que está formada por profesorado y trabajadoras de Landázuri y Santa María, familias de ambos centros, la asociación vecinal Errota Zaharra, el equipo técnico de zona del centro cívico Aldabe, sala Baratza, Errota Anitza, educadoras de calle del programa Kalez Kale, asociación cultural Topa, Goian y la plataforma a favor de la escuela pública Harro.

En la reunión también se trató la tramitación de Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval (PERI), cuyas alegaciones esperan terminar de contestarse «a principios de 2026» y se repasaron cuestiones referentes a la fibra óptica, limpieza y las ayudas a la rehabilitación.