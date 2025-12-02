El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tramo de Beatro Tomás de Zumárraga que se solicita sea peatonalizado. E. C.

Los colegios Santa María y Landazuri piden peatonalizar la calle Beato Tomás de Zumárraga de Vitoria

Los centros públicos, que se fusionarán el próximo curso, han unificado ya horarios y creen que el acceso actual para 380 alumnos es «peligroso»

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:13

Ante la fusión de la ikastola Landázuri y el colegio Santa María que el Departamento de Educación del Gobierno vasco prepara para el próximo curso, ... la red vecinal Errotan Errotu, que anunció su creación en octubre porque busca ser parte activa de este proceso, reclamó ayer en el auzogune de Aldabe (una reunión entre residentes de los barrios del Casco Medieval y de Coronación junto al Ayuntamiento de Vitoria) la necesidad de peatonalizar un tramo de la calle Beato Tomás de Zumárraga, donde se ubican ambos centros.

