El Colegio de Psicología de Álava crea un grupo de intervención en emergencias y catástrofes

Natalia Lorenzo, psicóloga con Máster en Trastornos Postraumáticos y especializada en Intervención en Catástrofes y Emergencias, ha estado este mes en Vitoria impartiendo formación a la veintena de profesionales alaveses que conforman este nuevo grupo. Y advierte, no cualquiera puede hacerlo. «Para intervenir en situaciones límite no vale cualquier psicólogo. Tiene que tener una personalidad resistente a la fatiga física y psicológica, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, habilidades sociales y de resolución de conflictos», resume esta profesional asturiana que recientemente actuó tras el accidente en la mina de Cerredo que dejó cinco muertos.Ella ha estado presente en numerosas actuaciones y en este sentido explica que «la culpa del superviviente» es la emoción más difícil de gestionar. «Es lo más complicado de trabajar, esa sensación de 'por qué ellos y no yo'». Lorenzo pone el foco además en la importancia de una rápida actuación. «Cuanto antes intervenimos, antes prevenimos. La intervención es más eficaz cuanto antes se intervenga en tiempo y espacio. De esta manera conseguimos estabilizar la situación y las reacciones de las víctimas para evitar consecuencias como trastornos depresivos, ansiosos, fobias o de estrés postraumático». Insiste en que la inmediatez y la proximidad son los principios estrella en este tipo de actuaciones, y en que siempre son los profesionales los que tienen que ir a las víctimas y no al revés. «Si esperamos a que pidan ayuda, igual no lo hacen nunca. Nosotros tenemos que actuar como una ambulancia, que es la que llega al lugar de los hechos». A la hora de actuar, recuerda que no hay que olvidarse de profesionales como policías, bomberos o los propios sanitarios.