Entrada del ambulatorio de Arana. Igor Martín

El Colegio de Médicos de Álava apoya la huelga nacional del 3 de octubre

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:20

El Colegio de Médicos de Álava manifiestó este martes su apoyo a la jornada de huelga nacional de médicos convocada para este viernes 3 de octubre por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) –en el País Vasco por el Sindicato Médico de Euskadi (SME)–para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Así, reitera su apuesta por la creación de un estatuto propio para el colectivo médico que regule sus condiciones específicas.

«El borrador del nuevo Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad resulta insuficiente para la profesión médica, ya que no refleja las características distintivas del colectivo atendiendo a su formación, exigencia y responsabilidad en comparación con el resto de profesionales sanitarios», denunció el órgano colegiado en una nota.

Calidad asistencial

Desde la junta directiva del Colegio animan a los especialistas de toda la provincia a «participar activamente en esta movilización histórica como medida de presión para seguir negociando un borrador de estatuto médico propio». «No es solo un tema laboral, sino una normativa que afecta a la profesión médica y, en consecuencia, a la calidad de la asistencia que reciben los pacientes».

De momento se desconocen los servicios mínimos que decretará Osakidetza de cara a la huelga, aunque como en anteriores ocasiones serán como poco los de un sábado. Toda la atención indemorable deberá estar cubierta.

