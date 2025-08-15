El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Refugiados subsaharianos esperan en los soportales próximos a la comisaría de Betoño. Rafa Gutiérrez

Colectivos de inmigrantes piden soluciones ante un repunte de malienses en Vitoria

Medio centenar vive en soportales sin un  recurso donde dormir o asearse mientras las instituciones buscan recursos de ayuda

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:20

Las colas de refugiados de Malí y otros países de África subsahariana en los soportales cercanos a la comisaría de Betoño de la Policía Nacional ... no menguan. El escaso número de huecos para pedir el estatus de refugiado en Vitoria -alrededor de nueve diarios- no logra aliviar una lista que de manera imparable suma y suma nombres de personas que se ven obligadas a vivir en la calle. No existen visos de que esta situación vaya a tener una solución inmediata y ya se está dando cita para finales de septiembre o principios de octubre para presentar la solicitud, el primer paso de un largo recorrido para obtener de una protección internacional. Es más, varias asociaciones que trabajan con los inmigrantes alertan de que la afluencia de subsaharianos aumentará en las próximas semanas si las instituciones no toman cartas en el asunto.

