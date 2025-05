El colectivo de discapacitados de Álava reclama «medidas urgentes» para un empleo y una vivienda digna

E. C.

E. J. Lunes, 5 de mayo 2025, 16:55 Comenta Compartir

La asociación de personas con discapacidad física de Álava, Eginarez Eginez, ha reclamado este lunes «medidas urgentes» para lograr que los alaveses que padecen esta condición puedan vivir de forma «autónoma» con un empleo digno y una vivienda accesible. El colectivo ha leído un comunicado con estas reivindicaciones en la plaza de la Provincia de Vitoria con motivo del Día Europeo de la Vida Independiente.

«Nuestros derechos no siempre se traducen en realidades», han lamentado. «Demandamos políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y promuevan la autonomía de las personas con diversidad funcional», han lanzado, poco antes de entregar un escrito con sus demandas al diputado general en el territorio histórico, Ramiro González.

En este sentido, han respaldado la necesidad de «apoyos reales» a las empresas ordinarias para que contraten personas con discapacidad, que se «amplíe la reserva de puestos de trabajo a cooperativas y pequeñas empresas», viviendas adaptadas dentro del parque público de vivienda, «pensadas para las necesidades reales de las personas adjudicatarias». También, «ayudas a la rehabilitación y criterios más accesibles para poder solicitarlas», así como «medidas de acción positivas en el alquiler, especialmente para personas con discapacidad».

Ocio y comercio inclusivos

Entre esa batería de medidas también han mencionado la necesidad de «asistencia personal garantizada, prestaciones y pensiones dignas, educación inclusiva con apoyos, accesible y diseño universal en el transporte y los entornos urbanos, espacios de ocio y comercio inclusivos o el impulso de programas de rehabilitación desde la red pública OSI Araba».

Por eso mismo, han urgido un «cambio cultural y estructural que promueva la inclusión y la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida». Esto, a su juicio, pasará por el hecho de que las administraciones «pongan en valor» la labor del tercer sector ya que «aún no cuenta con el reconocimiento instituticional que debiera». «Exigimos no seguir siendo invisibles puesto que nos derechos, sobre todo el de la vida independiente, no se puede defender con precariedad», han apostillado.