En uno de los talleres las elaboraciones protagonistas fueron típicas de Venezuela. Blanca Castillo

La cocina de El Pilar que rompe fronteras

En el centro cívico. ·

Una iniciativa vecinal invita durante este mes a mujeres migrantes a guisar su tradición culinaria para favorecer el intercambio cultural

Elena Jiménez

Martes, 28 de octubre 2025, 00:11

En Vitoria no se venden caraotas. Lo más parecido a esa legumbre venezolana que comercializan las tiendas locales son las alubias negras. A lo ... que aquí llamamos carne mechada, en el país latinoamericano se conoce como «pelúa», por ese aspecto que toma el guiso cuando se introduce dentro de una arepa. Lo que ocurre en los fogones es sólo un reflejo de que, como en el resto de la vida, en la capital alavesa nada es como en las localidades de Caracas, Maracaibo o Valencia. Pero a un grupo de mujeres que provienen de esos núcleos urbanos sus sabores de origen (ahora adaptados a la gastronomía vasca) sí les están ayudando a integrarse en la ciudad y a impulsar un intercambio cultural que no siempre suele darse.

