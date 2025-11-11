70 coches entran de forma irregular cada día en la zona de bajas emisiones de Vitoria que aún no multa

El departamento de Movilidad tiene ya datos del funcionamiento de la primera zona de bajas emisiones de Vitoria y los técnicos están contentos con ... la respuesta ciudadana, pese a que según cifras provisionales calculan que cada día hay entre 70 y 80 conductores que acceden de manera irregular a esta área y que en el futuro buena parte de ellos podrían ser sancionados. La ZBE que restringe la entrada de los vehículos más contaminantes al Casco Viejo de Vitoria y a algunas calles del Ensanche entró en vigor el 15 de septiembre pero a los infractores de momento solo se les avisa. Las multas, de 200 euros, se pondrán a partir del 15 de diciembre, por lo que quizá aún haya cierta relajación entre los dueños de coches, motos y camionetas de diésel anteriores a 2006 o de gasolina previos a 2000 que no cumplen con alguno de los supuestos por los que estarían exentos de pagar sanciones.

Movilidad no dispone aún de cifras exactas del volcado de imágenes de cada una de las 36 cámaras que vigilan la ZBE, pero sí tiene elementos como para hacer una «aproximación representativa» a lo que se cuece cada día en la zona acotada. Por ella pasan de media entre 4.500 y 5.000 vehículos y claro está que hay unas calles más transitadas que otras. Se llevan en este sentido la palma Portal del Rey, con un flujo diario de entre 1.200 y 1.300 utilitarios y furgonetas de reparto; y Prado, con alrededor de 1.000-1.100 entradas.

La gran mayoría de ellos, explican portavoces de Movilidad, cumple la normativa ambiental. Así, aproximadamente el 43 % de los accesos corresponde a vehículos con distintivo C; alrededor del 26 % a vehículos con distintivo B y en torno al 15 % tiene ya ECO. Los vehículos '0 emisiones' suman otro 9 %. Así que sin etiqueta ambiental y por lo tanto emitiendo más gases invernadero de lo permitido en estas zonas circula un 7 % del total. Equivale a unos 300-350 vehículos al día, pero, advierten los mismos medios, «no todos son sancionables. Muchos de ellos están exentos por normativa ya que pertenecen a residentes, personas usuarias de garajes, establecimientos ubicados dentro de la zona o personas con tarjeta de movilidad reducida».

Deberes en el último momento

Teniendo todo esto cuenta y según los datos preliminares disponibles, «aproximadamente entre 70 y 80 accesos diarios serían realmente sancionables, es decir, de vehículos sin distintivo y sin exención concedida». Por tanto, concluyen, «la mayoría de los vehículos sin etiqueta que acceden a la ZBE lo hacen de forma permitida».

Casi 300 titulares de vehículos más antiguos han pedido quedar exentos de los pagos de multas

Cuando Bilbao activó su ZBE y no sancionaba, cada día 1.300 coches se saltaban las normas

Movilidad está convencida de que esa cifra de candidatos a recibir multa en casa o en la oficina se reducirá en las próximas semanas, «porque algunas de las personas que aparecen ahora en ese grupo podrían solicitar la exención cuando se les notifique la infracción». Es decir, que han dejado para el final lo de aparecer en el registro de coches viejos pero con pase. Además, los técnicos advierten de que la organización de eventos como el mercado medieval, con decenas de comerciantes y hosteleros montando y desmontando durante varios días, ha podido desvirtuar un tanto las cifras.

Ahora, el Ayuntamiento informa a los titulares del vehículo cuando se detecta un acceso no permitido. Las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 15 de diciembre. Hasta esta misma semana, en el Ayuntamiento se han tramitado alrededor de 295 solicitudes de exención, de las cuales aproximadamente la mitad se han aprobado y la otra mitad se han denegado. Las principales causas de rechazo se deben a que el vehículo en cuestión ya cumplía requisitos ambientales (69), porque su garaje no se encontraba dentro de la zona ZBE (18) o porque la persona solicitante no figuraba como titular del vehículo (15).

Con todos estos datos en la mano, la primera teniente de alcaldesa y responsable de Espacio Público y Movilidad, Beatriz Artolazabal, defiende la decisión de restringir parte del tráfico en el centro de la ciudad con el objeto de que sus residentes respiren un aire de mejor calidad. «A la vista de estos primeros resultados podemos decir que la ZBE está funcionando con normalidad: la mayor parte de los vehículos que acceden cumplen la normativa ambiental, el número de accesos realmente sancionables es reducido y el sistema de exenciones está en marcha y funcionando con agilidad», indica.

La implantación de las bajas emisiones, remarca, «es un paso importante en la transformación de la ciudad hacia un modelo más saludable y sostenible, donde protejamos la salud pública, y lo estamos haciendo con rigor y responsabilidad».

El espejo de Bilbao

En una primera fase, la ZBE es bastante modesta. Se ciñe a una parte de la ciudad muy peatonalizada y que ya tenía severas restricciones de tráfico. Afecta en concreto a las calles que quedan dentro del anillo de San Ignacio, Francia, La Paz, Ortiz de Zárate, Dato, Florida, Ramón y Cajal, Luis Heintz, Magdalena, Vicente Goicoechea, Cercas Bajas, Siervas de Jesús y Portal de Arriaga. En la etapa dos, a partir de septiembre de 2027, se amplía el círculo por la ladera oeste del Casco Viejo, de manera que va de Luis Heintz, Ramiro de Maeztu, Domingo Beltrán a Coronación.

A partir de 2030, la limitación se extenderá a coches, motos y furgonetas con etiqueta B, donde se engloban los de motores de gasolina matriculados desde 2001 y de gasóleo a partir de 2006. Se salvan los considerados menos contaminantes: es decir las etiquetas sin emisiones C, Eco y Cero.

La vecina Bilbao lleva la delantera a Vitoria en su implantación de la ZBE. La estrenó en junio de 2024 aunque, como en Vitoria, hubo una moratoria de tres meses para multar. Registraron en ese trimestre nada menos que 1.600 entradas irregulares al día, favorecido porque se sabía que no había sanciones.

Pero todo ha cambiado. Desde junio, prohíbe el acceso a los vehículos con etiqueta B. Ese mes, se pusieron 75 multas al día por infracciones indebidas, lo que apenas representa un 0,16% de los cerca de 49.000 coches y furgonetas que entran en la zona de bajas emisiones de la capital vizcaína.

Los responsables municipales hablan ya de una reducción de un 8% del tráfico en el área acotada y todo de vehículos contaminantes.