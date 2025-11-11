El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una mañana de trasiego en la cuesta de San Vicente de Vitoria. Rafa Gutiérrez

70 coches entran de forma irregular cada día en la zona de bajas emisiones de Vitoria que aún no multa

5.000 vehículos pasan a diario con todo en orden por la ZBE, sobre todo por Portal del Rey y Prado. «Está funcionando con normalidad», destaca Beatriz Artolazabal

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:15

El departamento de Movilidad tiene ya datos del funcionamiento de la primera zona de bajas emisiones de Vitoria y los técnicos están contentos con ... la respuesta ciudadana, pese a que según cifras provisionales calculan que cada día hay entre 70 y 80 conductores que acceden de manera irregular a esta área y que en el futuro buena parte de ellos podrían ser sancionados. La ZBE que restringe la entrada de los vehículos más contaminantes al Casco Viejo de Vitoria y a algunas calles del Ensanche entró en vigor el 15 de septiembre pero a los infractores de momento solo se les avisa. Las multas, de 200 euros, se pondrán a partir del 15 de diciembre, por lo que quizá aún haya cierta relajación entre los dueños de coches, motos y camionetas de diésel anteriores a 2006 o de gasolina previos a 2000 que no cumplen con alguno de los supuestos por los que estarían exentos de pagar sanciones.

