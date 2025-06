Coches «buenos, bonitos y a precios competitivos» en Vitoria

B. Mallo Jueves, 12 de junio 2025, 19:26 | Actualizado 19:34h. Comenta Compartir

Apenas habían pasado 15 minutos desde la apertura de puertas de la décima edición de la Feria del Vehículo de Ocasión de Álava, organizada por EL CORREO y patrocinada por Kutxabank (se puede negociar un crédito 'in situ'), cuando se producía la primera venta del evento que se celebrará en el aparcamiento del Buesa Arena hasta este domingo. Un Toyota Yaris 125 matriculado en marzo de 2024 y con solo 18.000 kilómetros en su motor. «Bueno, bonito y a un precio muy competitivo». Tres cuestiones que convierten a esta cita cada año en un éxito que hace que los concesionarios repitan presencia en un evento en el que venden mucho más de lo normal ante el importante interés que despierta en los potenciales compradores este evento que cada año mejora sus registros.

Los datos Fecha y lugar Desde ayer y hasta el domingo día 15 en la cúpula del Buesa Arena, en horario de 11.00 a 20.30.

La oferta 600 unidades de distintas marcas y precios en una superficie expositiva de 15.000 metros cuadrados de la mano de concesionarios oficiales y multimarca.

Organización EL CORREO, con el patrocinio de Kutxabank.

«El cliente ya había estado viendo este vehículo antes y lo tenía bastante decidido porque además casi toda la gente tiene mucha información de los coches que consigue a través de internet», detalla Diego Lekue, de Autocentro Armentia y autor de la primera venta. Precisamente, la actividad en torno a los Toyota era intensa a primera hora y el joven Mikel Barambones se marchaba a casa contento tras adquirir «un Corolla, que es muy fiable, híbrido y no tiene muchos kilómetros».

Muchos acceden al recinto con una idea clara en la cabeza. Y van directos a por ella. Como el primero en atravesar la puerta de entrada de la feria, Óscar González:«Me he quedado sin coche y tengo que comprar. He ido a ver un Volkswagen porque soy muy de marcas, pero el precio se me dispara. Eso sí, aquí hay mucho donde elegir», explica mientras recorre las filas de coches.

Las cuatro jornadas que dura el evento son especialmente activas para los comerciales de los concesionarios Gaursa, Grupo Deltavi, Grupo Lasa, Motor Gorbea, Grupo Antón, Grupo Armentia, Grupo Belabia, Autos Factory, Inbiauto y Muniain Motors, que en esta ocasión son los diez que se reúnen bajo la antigua cúpula del Buesa Arena. No en vano, es difícil igualar un período del año en el que se venda tanto en tan poco tiempo. En los últimos años, muchos han conseguido 'colocar' más de una treintena de vehículos en esta feria y la esperanza es repetir e, incluso, mejorar esas cifras precedentes.

«No es normal vender estas cantidades en cuatro días y lo que notamos es que se pasa mucha gente antes para interesarse, pero el tráfico de ventas decae justo las semanas anteriores porque la gente prefiere esperar a las ofertas especiales que presentamos», detalla Mario Eguinoa, de Deltavi.

Entre los posibles clientes que pasan por su puesto de venta, el interés se centra «en los vehículos SUV y, a poder ser, que sean híbridos», mientras que desde Lascaray Antón Motor Iñigo Ochoa destaca que esta vez han apostado por comercializar «coches más económicos, de entre 12.000 y 16.000 euros, porque toda la gente se está mirando mucho el bolsillo».