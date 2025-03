«Tengo un coche de gasolina y hoy no me compraría uno eléctrico»

– En 2024 las ventas de coches híbridos crecieron un 44% en el territorio mientras el eléctrico se hundió más de un 10%. ¿Estamos renegando ... los alaveses de este tipo de vehículos?

– Nos echa para atrás como cualquier otra cosa. El dinero es limitado para todos y lo dedicamos a lo que más necesidades nos cubra o más satisfacciones nos dé. Si yo quiero salir un sábado, por ejemplo, al embalse porque hace buen tiempo, y tengo que cargar un coche de gasolina, eso es cosa de un momento. Pero si te apetece ir y no lo habías previsto, con un coche eléctrico lo tienes que cargar. Eso ya no es inmediatez, tienes que esperar. Ahora, aparte de los problemas con los cargadores y los tiempo, creo que un eléctrico no te está dando todo el servicio que, como poco, te aporta un coche híbrido.

– El giro de Mercedes Vitoria hacia un modelo de combustión que conviva con la furgoneta eléctrica a partir de 2026, ¿evidencia eso?

– Como he dicho antes, la inmediatez va reñida con la sostenibilidad y no suele ser efectiva. Vayamos metiendo pocos cambios que a la larga serán grandes y, entonces, podremos ir adaptándonos. El usuario del automóvil se ha dado cuenta de cuál le conviene más. Y también podrá ir valorando el esfuerzo que puede hacer económicamente para cubrir sus necesidades.

– ¿Cree que hemos ido demasiado rápidos a por el eléctrico?

– Sí.

– ¿Qué coche tiene usted?

– Uno de gasolina.

– Si tuviese que cambiarlo hoy, ¿se plantearía adquirir un modelo eléctrico?

– Ahora mismo, no. Un híbrido podría ser, pero un eléctrico puro, de momento, no. Ten en cuenta que no todo el mundo tiene un garaje, también habrá que darle una solución a eso. En Los Herrán no hay previsto ningún aparcamiento, pero eso también hubiese sido una opción interesante. Al final es lo que he comentado al principio. Estamos haciendo cambios muy rápidos con los coches después de haber estado muchísimos años haciendo las cosas al revés.