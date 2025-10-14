La clarinetista Begoña Divar pone música, voz y emoción al Celedón de Oro

Su padre la puso a tocar con apenas diez años en la Banda Municipal de Música de Vitoria. Aquella niña precoz entre hombres adultos, hoy ... virtuosa con el clarinete a sus 55, también dueña de una voz prodigiosa, confesó este martes, al recibir el Celedón de Oro en el Palacio Europa, que jamás pensó en galardones, homenajes o distinciones cuando se arrancó con el instrumento por herencia familiar.

Confesó, en cambio, que el premio que sí reconforta a los artistas como ella es «el aplauso» del público. Pues esta vez se llevó ovaciones de la concurrencia, sensible al pentagrama, y una estatuilla dorada semejante al Oscar que distingue a 'Bego' como la décima mujer que se la lleva a la vitrina de su salón en 63 años de existencia, desde que en 1962 la instauró el entonces gobernador civil de Álava Claudio Colomer. Es también la segunda fémina que lo recibe en solitario de manera consecutiva tras la filóloga vasca Elena Martínez de Madina.

«Es una mujer, una artista, querida y respetada en los ambientes musicales de la ciudad. Con la Banda Municipal de Música, con alguna fanfarre o simplemente con el txistu, animando las fiestas de la ciudad: es una constante», valoró la Institución Celedones de Oro al elegir a Begoña Divar en pugna con otros veintiséis candidatos al galardón popular más vitoriano y alavés. Lleva 45 años con la banda, ha colaborado con otras agrupaciones instrumentistas, canta con B3Dixieland, un grupo de música de los años 20 del siglo pasado y colabora estrechamente con Músicos sin fronteras, la ONG de Jesús Mari Alegría, 'Pinttu'.

Celedones de Oro es como «la academia popular alavesa de la cultura y el saber», expresó su presidente, Josemari Vélez de Mendizabal, en su intervención en la ceremonia que, lógicamente, discurrió con un gran protagonismo por parte de la Banda Municipal de Música de Vitoria bajo la batuta de Luis Orduña. Son mayoría en el palmarés del galardón los músicos, cantantes y compositores. Los hay txistularis, directores, corales, los verbeneros Joselu Anaiak... Divar es también la primera mujer entre todos ellos. La alcaldesa Maider Etxebarria, que entregó la figura a la agasajada al alimón con Vélez de Mendizabal, puso en valor de ella su «talento y personalidad arrolladora».

«Reivindicamos la comunión entre todas las culturas. Es la única vía de derrotar al fascismo que asoma por el horizonte» Josemari Vélez de Mendizabal Presidente de la institución Celedones de Oro

«¿Qué más puede pedir una vitoriana?», se preguntó la propia protagonista, lanzadora del Chupinazo el 4 de agosto con otros conocidos paisanos desde la balconada de San Miguel y al día siguiente agasajada por su banda con el estreno de la pieza 'Kaixo, Begoña', obra del anterior director Hilario Extremiana, en el concierto matinal en el parque de La Florida. Begoña Divar hizo un repaso a su vida, musical desde luego, salpicado de anécdotas y recuerdos que alegraron al público y la emocionaron, como cuando se acordó de sus padres y de vivencias cotidianas en el hogar familiar. A la madre, por fiestas de La Blanca, le tocaba dejar listos casi tiempo entre actuación y actuación los trajes del marido y sus cuatro hijos músicos: cuatro pantalones, una falda y cinco camisas blancas bien planchados.

Como no podía ser de otra manera, la banda municipal disfrutó con el concierto para uno de los suyos, para la querida 'Begotxu'. Clarinetista solista, sí, ahora de baja, pero también una voz sobria que cantó e hizo cantar al auditorio con 'La Paloma' e 'Ikusi medizaleak' y remató su brillante intervención con 'Cabaret', para la que se colgó una boa negra. Fue el colofón, junto a la melodia de 'Celedón', de una velada emocionante, también reivindicativa. Vélez de Mendizabal aprovechó la entrega del premio para referirse a Celedones de Oro como «una entidad progresista, plural y solidaria.Desde nuestra pertenencia a la cultura vasca, reivindicamos la comunión entre todas las culturas del mundo. Es la única vía de derrotar al fascismo que asoma por el horizonte».