El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maider Etxebarria, Begoña Divar y Josemari Vélez de Mendizabal. Blanca Castillo

La clarinetista Begoña Divar pone música, voz y emoción al Celedón de Oro

«¿Qué más puede pedir una vitoriana?», se pregunta la galardonada, solista de la Banda Municipal, en una ceremonia vibrante

José Ángel Martínez Viguri

José Ángel Martínez Viguri

Martes, 14 de octubre 2025, 22:12

Comenta

Su padre la puso a tocar con apenas diez años en la Banda Municipal de Música de Vitoria. Aquella niña precoz entre hombres adultos, hoy ... virtuosa con el clarinete a sus 55, también dueña de una voz prodigiosa, confesó este martes, al recibir el Celedón de Oro en el Palacio Europa, que jamás pensó en galardones, homenajes o distinciones cuando se arrancó con el instrumento por herencia familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  2. 2 Los servicios mínimos por la huelga propalestina afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  3. 3

    Lonjas desde 75 euros para reactivar Salburua, Zabalgana y Casco Viejo
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Los servicios mínimos por la huelga propalestina afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  6. 6

    El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania
  7. 7

    PSE y PNV pactan con Bildu subir un 2,5% los impuestos en Vitoria
  8. 8

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  9. 9 Servicios mínimos para el paro por Palestina de este miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad
  10. 10

    Una residencia para estudiantes en una Plaza Porticada «muy viva»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La clarinetista Begoña Divar pone música, voz y emoción al Celedón de Oro

La clarinetista Begoña Divar pone música, voz y emoción al Celedón de Oro