La manifestación de 2024 en las calles de Vitoria. Blanca Castillo

Un clamor contra el machismo recorrerá con varias marchas los municipios de Álava

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:43

Los municipios alaveses se preparan para el 25-N con una gran manifestación en Vitoria y distintas concentraciones convocadas en los pueblos.

Vitoria. Una manifestación recorrerá esta tarde las calles de la ciudad. Bajo el lema, 'Contra las redes de complicidad. Resistencia feminista. ¡Vuestra hipocresía es violencia!', Euskal Herriko Mugimendu Feminista ha hecho un llamamiento a participar en las marchas organizadas en las principales ciudades vascas.

La de la capital alavesa saldrá a las 19.00 horas de la plaza San Antón. A esta movilización hay que sumar la del colectivo Itaia, el colectivo feminista de GKS, que arrancará desde la plaza de la Virgen Blanca a las 18.30 horas. Por la mañana, en la plaza de la Provincia también se concentrarán los representantes forales y del Ayuntamiento (a las 12.00 horas).

Edificios emblemáticos de Vitoria se iluminaron ayer en color rosa. Igor Aizpuru

Llodio. El Ayuntamiento de esta localidad realizará a las 12.00 horas la lectura de la declaración institucional que se aprobará en el próximo Pleno, y las asociaciones de mujeres de la localidad se concentrarán en la Herriko Plaza y en la plaza Altamira de Areta, a las 19.00 y 19.30 horas respectivamente.

Amurrio. El Movimiento Feminista de Amurrio llama a manifestarse a las 19.00 horas desde la plaza Juan    de Urrutia.

Iruña de Oca. Habrá una marcha a las 19.00 horas desde la plaza Lehendakari Agirre.

Laguardia. Se ha convocado una concentración del colegio Victor Tapia en la plaza Mayor, a las 12.00 horas y se leerá un manifiesto oficial a las 14.00.

Legutio. A las 12.00 horas se concentrarán en los bajos del Ayuntamiento.

Ayala. Habrá una concentración a las 17.30 horas en el ferial de Respaldiza.

Okondo. A las 18.00 horas se concentrarán en la plaza del pueblo.

Un clamor contra el machismo recorrerá con varias marchas los municipios de Álava