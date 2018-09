«Esta ciudad me ha ganado»

San Sebastián tiene en La Concha su marco incomparable. Pero, desde luego, los humedales de Salburua con el agua a un metro, clorofila a mansalva y los edificios formando un 'skylne' particular también pintan una 'o' de admiración en la boca redonda de quien contempla el paisaje.

-Les hemos traído aquí porque Vitoria conmemora las bodas de plata con su anillo verde. ¿Qué les parecen el apellido 'green' y la pasión de esta ciudad por el deporte como signos distintivos?

-Ibai Gómez: Este es mi tercer año en Vitoria y la ciudad me ha ganado porque, como he dicho, soy un apasionado del deporte y sólo con salir de casa ves siempre a alguien corriendo, o en bici, o paseando, o con patines. Eso me encanta. Y luego, Vitoria es súper limpia.

-Livia López: Es la calidad de vida. Lo digo siempre sin menospreciar al resto. Que sí, que me encanta Donosti y que me encanta Bilbao. Pero vivo y viviré aquí. Y no veo un sitio mejor, eh. Y el tema del deporte aquí sería para estudiarlo. Proporcionalmente y a todos los niveles, ¿cuántos deportistas, hombres y mujeres, consiguen éxitos? ¿Cuántos equipos tenemos en primeras categorías? Y luego está ese otro deporte, como los 'runners', la gente que va al monte, la que está paseando ahora mismo por aquí…

-I. G.: Sí, sí, sí.

-L. L.: Y lo del anillo verde es una de esas apuestas que dan marca a la ciudad. De las que han acabado por ganarse la simpatía y el corazón de todos los vitorianos.

-I. G.: Está bien tener algo que te distingue, algo bonito, algo bueno.

-L. L.: Sí, es un lujo, da igual donde vivas. Hombre, yo cruzo la carretera en el otro lado, en Zabalgana, y la gente que te visita dice 'si es que aquí, en dos minutos, estás viendo ciervos'.

-I. G.: Lo que pasa es que la gente que no ha venido a Vitoria no es consciente realmente de todo esto. Por eso te digo que a mí me ha sorprendido gratamente. No había venido mucho y ahora que estoy aquí veo muchas cosas para disfrutar. Y como te guste la vida saludable, de deporte, de pasear, de aire limpio y libre… A mí me parece una ciudad muy bonita.

-L. L.: Es 'green'.