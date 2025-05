Por fin Maider Etxebarria ha conseguido arrancar al Gabinete Pradales el compromiso de entregar a Vitoria 50 millones en cuatro años por el canon de ... capitalidad, lo que supone un incremento del 25%.

- ¿Le parece suficiente este aumento? Usted hablaba recientemente de una cuantía «muy superior» a la de los diez millones anuales.

- Para nada. Es un incremento significativo del 25%. Son diez millones más en cuatro años, eso es el equivalente a lo que cuesta un centro cívico.

-26 millones de los 50 para inversiones que den proyección exterior a la ciudad. ¿Alguna más aparte del Iradier Arena y Goya?

- Hay que esperar para eso. Ya tenemos el acuerdo en el que hay un compromiso de inversión en rehabilitación, infraestructuras y equipamientos estratégicos y singulares. De momento, hemos identificado como oportunidades la adecuación del Iradier Arena y la antigua gasolinera Goya.

- ¿No le ha costado más de lo que era previsible el acuerdo? Pradales ya lleva un año y un mes como lehendakari.

- Nada más empezar la legislatura autonómica hemos tratado este tema, que es cuando había que tratarlo. Estamos realizando muchísimos acuerdos con representantes de diferentes consejerías del Gobierno vasco y, desde luego, los temas de palacio van despacio. Yo he insistido en que esta ciudad tiene que arrear, que tenemos que conseguir una mayor cuantía y como alcaldesa de Vitoria he peleado porque así sea.

- ¿Cree que es necesario abrir el melón y cambiar la ley para que Vitoria sea reconocida oficialmente como capital de Euskadi?

- Hemos pasado esa pantalla hace tiempo. Vitoria es la capital de facto de Euskadi y hemos dejado atrás esa imagen de capital provinciana para convertirnos en una capital autonómica. Somos referente a nivel industrial y de sostenibilidad, a la vez que hemos crecido mucho en el sector de servicios. Volver atrás sería un error.

- ¿Pero sobre el papel seguimos siendo la sede de las instituciones vascas del Parlamento y el Gobierno vasco o todavía seguimos con ese título?

- Llámalo como quieras: somos la capital de Euskadi. La llegada de las instituciones a Vitoria ha sido lo que nos ha dado una mayor relevancia, presencia y peso político. Ser sede de las instituciones ha generado un motor económico con mucha gente que ha venido a trabajar y una serie de infraestructuras. A nivel urbanístico, esta ciudad ha echado caderas y crecido mucho demográficamente. Somos ciudad integradora, abierta y plural, lo que en parte ha sido gracias a la capitalidad.

- Los entrevistados en este serial periodístico han dicho que en aquel momento se impusieron al aparato de sus partidos. ¿No convendría impulsar un frente común para defender el papel de Vitoria?

- Yo, como alcaldesa, siempre voy a estar preocupada porque Vitoria destaque más y tenga relevancia a nivel internacional. Y lo estamos consiguiendo. Quiero seguir aumentando todavía más esa capacidad industrial para ser una ciudad viva y dinámica. Por eso estamos peleando para tejer acuerdos con los diferentes partidos de la oposición y a nivel interinstitucional.

- ¿No le sabe a poco que solo se hayan abierto los jardines de Ajuria Enea?

- Son temas técnicos. Yo estoy contenta porque al fin se han abierto unos jardines que durante muchos años han permanecido cerrados. Creo que es muy importante que la ciudadanía pueda visitar la sede de las instituciones donde trabajamos. A partir de ahí cada una sabrá qué abre y qué no. También me habían comentado a nivel técnico que no se podría abrir el palacio por motivos de seguridad. Yo lo he intentado y hemos conseguido que se abran las instituciones.

- ¿Cree que los partidos no se acuerdan de que Vitoria representa 20 de 75 parlamentarios vascos?

-¿Quién no se acuerda? ¿Los partidos políticos? Yo lo tengo muy presente, mi partido lo tiene muy presente y por eso estamos luchando. Porque Vitoria tenga la importancia y la relevancia que en este momento tiene, incluso aumentándola.

- Pero al final solamente parece que sale el nombre de Vitoria cuando hay una polémica, quiero decir a nivel autonómico.

-Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Desde que ocupo la Alcaldía de Vitoria he peleado por muchísimos acuerdos con el Gobierno vasco y el Gobierno vasco nos ha dado la importancia que tenemos.

- La llegada del TAV a Vitoria será importante dentro de su papel como capital de Euskadi, con la estación soterrada a unos metros del Parlamento... ¿Sigue siendo un tema lento?

- Nunca ha habido tantos avances como se están dando esta legislatura en el proyecto de la alta velocidad. En marzo del año pasado, el proyecto de soterramiento obtiene la declaración de impacto ambiental favorable. El estudio informativo de la integración de la alta velocidad en Vitoria se aprueba en junio del año pasado. La encomienda de gestión la firma el Gobierno de España con el vasco a finales de 2024 para las obras del nudo de Arkaute. En 2024 también se inició el estudio de la variante de mercancías. En febrero se acaba de licitar el primer tramo de la línea de la alta velocidad entre Burgos y Vitoria. También hay avances en Júndiz, que va a albergar la primera plataforma multimodal. Y me gustaría hacer mención a Ezkio, porque a mí me parece que hay soluciones que servirían para acelerar el proceso, más prácticas, más sostenible y más económica. Yo como alcaldesa de Vitoria voy a defender la conexión con Pamplona desde Vitoria.