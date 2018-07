Los cines Florida bajarán 50 céntimos el precio de las entradas en las sesiones 'estrella' desde el viernes Los cines Florida aplicarán una única rebaja, solo para los estrenos del fin de semana, de 50 céntimos. / EL CORREO Es la única reducción que aplicará la cadena, que gestiona también las salas del Gorbeia, tras la bajada del IVA del cine del 21 al 10% RAMÓN ALBERTUS Martes, 3 julio 2018, 21:55

La bajada del IVA en el cine se ha recibido con los brazos abiertos por los gestores de las salas. Sobre todo porque comparten que aquella subida del 8 al 21% en las entradas impuso una situación de anormalidad en comparación al resto de Europa. Con la bajada del impuesto al 10% que entra en vigor este jueves, la situación se equipara a la de los países vecinos y además facilita que las distribuidoras trasladen ese 'ahorro' en los clientes, en las entradas. En Álava, la cadena Vesa, que gestiona los cines Florida y los del Gorbeia, se aplica el cuento pero lo hará de forma selectiva.

El precio de las entradas más caras -los estrenos del fin de semana- bajará de 9 a 8,50 euros en el cine ubicado frente al Teatro Principal. Sin embargo, no variarán las tarifas de los billetes habituales -7,35 euros- ni las promociones (las sesiones matinales del fin de semana cuestan 3,5 y los miércoles, Día del Espectador, 6 euros). La rebaja se aplica solo al tique 'estrella', aquellas proyecciones de los viernes por la noche, sábados y domingos. La bajada se efectuará ya desde este viernes.

Bajada del IVA 10% el tipo impositivo al cine que recoge hoy el BOE y entra mañana en vigor. En los cines Florida pasan de 9 a 8,50 euros las entradas de las sesiones del viernes y fin de semana.

Javier Echaguíbel, gerente de Vesa, defiende la decisión. «En su momento, la subida del IVA fue terrible y no lo repercutimos en las entradas por varios motivos, entre otros el pirateo». Si en aquel momento las tarifas se mantuvieron, ahora carece de sentido rebajarlas de forma significativa, afirma. Y él mismo reconoce que esos 50 céntimos de menos constituyen una rebaja «casi cosmética».

Vesa tampoco variará los precios de los cines del centro comercial Gorbeia. Su responsable destaca que en este centro comercial la entrada ya es más reducida que en los Florida -5,50 euros es el coste medio y 6 en fin de semana-. Esas tarifas se aplicaron «pensando en un público familiar», más bajas que los estrenos 'estrella' y con márgenes más estrechos. El parque comercial de Etxabarri-Ibiña recuperó sus salas hace un año, tras el cierre de febrero de 2014. En lo que va de 2018 acumula más de 150.000 espectadores.

A la espera de Yelmo

Yelmo, propietaria de las 12 salas del centro comercial El Boulevard, no realizará declaraciones «hasta ver la bajada del IVA en el BOE», según expresaban a este periódico desde su sede central en Madrid. A falta de los cambios o no en el precio de las entradas, en la web no se pueden adquirir butacas para el fin de semana que entraría en vigor la rebaja del IVA, lo que puede ser un síntoma de que alguna tarifa variará.

En el otro cine de la provincia, el Laudio Top Zinema, que cuenta con una única sala de Llodio, no prevén una bajada del precio. Durante junio, julio y agosto no se proyectan películas en su sala. Sus responsables aseguran que en los años de crisis y aumento de IVA la tarifa se mantuvo. Las entradas cuestan 5 euros, «el mínimo para que dejen algún margen», destaca su gestor José Duarte, que define su dedicación como un gesto «romántico» ya que los beneficios son reducidos.

Según FACUA-Consumidores en Acción, el precio de las entradas debería disminuir 0,66 euros de media al repercutir el nuevo IVA. En su último estudio recogía que la capital alavesa era una de las ciudades más caras junto a Madrid, Barcelona y Oviedo. No obstante, la Federación de Cines de España (FECE) recuerda que la decisión corresponde a cada empresa de exhibición en virtud de la libre competencia.