El cine infantil regresa a Vitoria con Gaztefilm tras un año de pausa

El festival de cine infantil Gaztefilm vuelve a la capital alavesa tras un año lejos de las pantallas «por cuestiones financieras», ha afirmado Helena González, ... codirectora de GFF quien lamenta que sostener un proyecto que apuesta por la infancia, el euskera, el cine no comercial y la participación activa «no debería ser un acto de supervivencia», ha lamentado. Del 21 al 30 de noviembre, Artium, Izaskun Arrue Kulturgunea, Vital Fundazioa Kulturunea y los centros cívicos de Salburua y Zabalgana abrirán sus puertas para proyectar hasta cuarenta producciones internacionales en la que niños y niñas participan activamente y además, organizar talleres de creación audiovisual.

«No es solo un festival de cine», en palabras de Ana del Val, diputada foral de Cultura ya que en «todas las fases se articulan gracias a la participación activa de niños y niñas», ha destacado González. Un trabajo arduo de nueve meses, rebuscando entre festivales internacionales, que «arriesga» en su programación para «traer esas miradas que se genera en el mundo al público de Vitoria», ha subrayado la codirectora. Un material que se selecciona con los niños y niñas y que ellos mismos doblan al euskera.

Se incluyen varias novedades como el programa 'Desde el río hasta el mar', que estará compuesto por cuatro películas dirigidas a la infancia, para sensibilizar al público acerca del genocidio contra el peublo palestino. A ello se suma la nueva sección 'Infancia retratada' con una selección de cintas que sitúan a niños como protagonistas desde una mirada adulta cargada de sensibilidad y sorpresa. Otra de las primicias es la colaboración con Conservatorio de Música Jesús Guridi para la banda sonora con una una melodía –creada por el alumno Maren Larreina Astola– que acompañará a cortinilla y toda la composición sonora del festival. Respecto a las imágenes, el taller de creación audiovisual a cargo de la vitoriana Sonia Estévez –nuevamente preseleccionada para los premios Goya– ha servido para ilustrar las imágenes de cortinilla de la edición.

Además de cine, GazteFilm apuesta por «experiencias que van más allá de la pantalla», según ha adelantado Ricardo Del Conde, codirector de GFF. Un taller de experimentación sonora, a cargo de Alfredo Costa Monteiro, en el que con las sombras proyectadas, los participantes se adentrarán en una experiencia inmersiva para explorar el sonido y la escucha desde lo lúdico y sensorial. Será el domingo 30 de noviembre a las 12.00 horas en el Museo Artium.

Películas premiadas

La sección 'Cine hecho por niñez' regresa para reunir los trabajos de futuras promesas de distintos lugares del mundo como Colombia, Irán, Egipto o Eslovenia, entre otros. Entre esas cintas se encuentra 'Miserable Island' –doblada al euskera–, 'La pobre viejecita' o 'My Straw Hat', con la participación de diferentes escuelas con proyectos participativos. Este año no habrá país invitado especial, pero esperan que México lo sea en la próxima edición dejando un guiño en la vigente con 'Kaixo, Frida!'. Por otro lado, el festival acoge estrenos en Euskadi de películas premiadas en certámenes internacionales como la Berlinale o el festival de cine de Gijón con: 'Tales from the Magic Garden', 'Maya, donne-moi un titre', 'The Mountain' o 'Zirkuskind'.

El espectáculo 'Pause' de Xabier Zeberio abre el festival acompañado por la Orquesta Bernaola del Conservatorio Jesús Guridi, en una mezcla entre música contemporánea y emoción visual que tendrá lugar en el propio conservatorio a partir de las 19.00 horas. Las entradas, gratuitas, pueden reservarse en www.gaztefilmfest.com/inaugurazioa.