El festival infantil llega a Vitoria repartido en cinco sedes GazteFilm Fest

El cine infantil regresa a Vitoria con Gaztefilm tras un año de pausa

El museo Artium será sede del programa creado por y para niños del 21 al 30 de noviembre

Jon Casanova

Vitoria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:20

Comenta

El festival de cine infantil Gaztefilm vuelve a la capital alavesa tras un año lejos de las pantallas «por cuestiones financieras», ha afirmado Helena González, ... codirectora de GFF quien lamenta que sostener un proyecto que apuesta por la infancia, el euskera, el cine no comercial y la participación activa «no debería ser un acto de supervivencia», ha lamentado. Del 21 al 30 de noviembre, Artium, Izaskun Arrue Kulturgunea, Vital Fundazioa Kulturunea y los centros cívicos de Salburua y Zabalgana abrirán sus puertas para proyectar hasta cuarenta producciones internacionales en la que niños y niñas participan activamente y además, organizar talleres de creación audiovisual.

