Las cinco obras que no te puedes perder del Festival de Teatro de Vitoria Bosch Dreams ha sido creada por siete artistas del Circo del Sol. La cita arranca este viernes con un total de 32 espectáculos que se podrán disfrutar hasta el 25 de noviembre

La 43 edición del Festival Internacional de Teatro de Vitoria arranca este viernes, 5 de octubre, con la obra 'Inflammation du verbe vivre' de la mano de Wajdi Mouawad. Con este trabajo, el director cierra el proyecto de poner en escena el conjunto de las tragedias de Sófocles. El punto y final del festival lo pondrá 'Viaje de una nube', una obra dirigida a bebés que se podrá disfrutar en el Teatro Federico García Lorca Antzokia.

Como sabemos que es muy difícil escoger entre los diferentes montajes, destacamos cinco, a modo de sugerencia, para ponértelo un poco más fácil.

18 octubre 20.30 horas ¿Quién es el señor Schmitt?

El último ganador del Goya a mejor actor protagonista, Javier Gutiérrez, acude a Vitoria con '¿Quién es el señor Schmitt?', una obra que empieza como una comedia que de pronto se convierte en un thriller de suspense, para terminar acariciando el drama e incluso, la tragedia.

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt. Lo que es más extraño aún, los Carnero descubren que están encerrados en el interior de una casa que no parece su casa: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de sus armarios no les pertenece… El pánico se apodera de todo, la pesadilla no ha hecho más que comenzar.

Equipo completo de «¿Quién es el Sr. Schmitt?»

26 de octubre 20.30 horas Link Link Circus

Tras el éxito internacional del espectáculo 'Green Porno' ('Bestiaire d'amour'), inspirado en la popular serie producida por el Sundance Channel, Isabella Rossellini presenta un nuevo one-woman show 'Link Link Circus'. La obra es un monólogo inspirado en el mundo animal, a partir de datos científicos pero con una visión cómica. «Es muy importante para mí que mi arte sea tanto entretenido como científicamente riguroso» explica Rossellini.

En esta ocasión, en el escenario con la actriz encontraremos a su perro 'Pan', excepcional intérprete ocasional que le ayudará a representar a otras especies animales convirtiendo 'Link Link' en un pequeño circo.

Isabella Rossellini durante la obra.

19 de octubre 20.30 horas Esto no es La casa de Bernarda Alba

Se abre el telón, en un museo se exhibe la obra 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca. Un conjunto de hombres artistas construyen una serie de instalaciones plásticas y escenas performativas a partir de la fábula que nos legó el poeta, encarnando los roles femeninos y desafiando así la norma establecida de que los personajes femeninos han de ser interpretados por mujeres.

En 'Esto no es la Casa de Bernarda Alba' nos hallamos ante la búsqueda de un discurso feminista radical, es decir, que intenta viajar a la raíz: al poner en boca de hombres actores y bailarines las palabras de Federico ponemos en evidencia la fragilidad de la mujer ante la visión dominante del orden hetero-patriarcal y su gestión del mundo a través del miedo.

Igor Yebra y Eusebio Poncela en una de las imágenes de la obra.

31 de octubre 20.30 horas Bosch Dreams

La compañía Les 7 Doigts de la Main fue fundada en 2007 por siete artistas del Circo del Sol con el objeto de redefinir el circo una vez más. Han creado espectáculos de circo contemporáneo aunando danza moderna, acrobacias, teatro y elementos multidimensionales. Los efectos visuales, intimidad y cercanía con el público son sus características esenciales.

Ahora presentan en nuestro festival 'Bosch Dreams' (Los sueños de El Bosco), un fabuloso viaje a través del imaginario que se interna en el fantástico y abigarrado mundo de El Bosco. La audiencia se verá envuelta en un mundo fascinante donde los cuerpos y movimientos de los acróbatas traen a la vida las imágenes surrealistas del Bosco en el escenario.

2 de noviembre 20.30 horas Moby Dick

Josep María Pou se pone en la piel del capitán Ahab, uno de los grandes personajes de la literatura universal, para relatar la obsesión de este viejo lobo de mar con la gran ballena blanca. La pieza es una metáfora de la lucha del hombre contra sí mismo y la naturaleza, presentada en una depurada puesta en escena. El capitán Ahab evidencia la obsesión humana que va más allá de la razón, capaz de consumir la voluntad y eliminar cualquier elemento bondadoso del alma.