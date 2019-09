Los cinco mejores productos, sin búsquedas Andrea Garín ideó The Best 5 hace apenas dos años y hoy la componen cinco personas que trabajan desde sus casas. / A. GÓRRIZ + Emprende El comparador vitoriano The Best 5 coteja la calidad de miles de artículos online a golpe de click JUDITH ROMERO Sábado, 7 septiembre 2019, 23:19

Todo comenzó con la búsqueda de un cepillo de dientes eléctrico. La vitoriana Andrea Garín compra de todo en internet y sentía que perdía horas comparando fichas de productos y buscando ofertas. Dos años después está al frente de The Best 5, un comparador inteligente que ahorra tiempo a sus usuarios comparando de manera automática el precio, las opiniones online y el número de ventas de toda clase de productos.

«Soy licenciada en dirección de empresas y trabajé en Ticketbis México, pero me di cuenta de que necesitaba hacer un curso de inteligencia artificial para crear un algoritmo que facilitara recopilar estos datos», explica Garín. En sus inicios contaron con la información sobre el volumen de ventas de cada artículo que les facilitó el gigante del comercio online Amazon y hoy disponen de información de productos presentes en más de 200 páginas españolas con los que establecer comparaciones. «Empecé haciendo pruebas de forma manual con hojas de Excel y decidí que mostraríamos cinco productos. Es un número ideal psicológicamente para tomar decisiones, sin demasiadas opciones ni muy pocas», señala la emprendedora.

Hoy basta con teclear 'Busco los 5 mejores…' e introducir el artículo deseado para que The Best 5 cree su propia comparativa. No obstante, el arranque con 20.000 euros ahorrados en México no fue sencillo. «Subcontraté un equipo para hacer una primera versión de la web, pero hoy somos cinco personas», celebra Garín. Sus empleados trabajan de manera remota, desde sus casas, y las reuniones se mantienen mediante soportes digitales. «Hablamos a través de la aplicación Slack y organizamos las tareas con Trello», resume. El equipo cuenta con un experto en big data e inteligencia artificial y redactores para posicionar el buscador. «Tras pasar un año y medio desarrollando la herramienta queremos darnos a conocer y seguir expandiéndonos en Reino Unido, a donde acabamos de llegar».

«El buscador compara miles de opiniones y el volumen de ventas de cada producto en Segundos» EL ALGORITMO

Tras recibir financiación de los programas Ekintzaile, Álava Emprende, Basque Fondo y Enisa, Andrea Garín espera abrir una nueva ronda de financiación en las próximas fechas. «Páginas como Amazon, Pc Componentes, El Corte Inglés o Fnac nos pagan una comisión del 5% por cada producto vendido, por lo que esperamos pasar de los 23.000 usuarios orgánicos actuales al medio millón», indican en The Best 5.

La proliferación de blogs que comparan productos en internet animó a Garín a crear esta herramienta inspirada en un buscador similar de Estados Unidos. «El problema de estas páginas es que se quedan desactualizadas y en ocasiones reciben pagos para hacer comentarios de los productos. En The Best 5 hemos recibido ofertas para posicionar mejor los artículos, pero si hiciéramos eso, perderíamos nuestra razón de ser», sostiene la joven empresaria de 30 años.

Lo más buscado en este programa que también permite comparar los distintos precios de un mismo producto son los robots aspiradores y de cocina, los patinetes eléctricos, las cámaras de fotos, las cremas y los perfumes. «Nos gustaría seguir creciendo y llegar a Alemania dentro de dos años», confiesa Garín.