Cinco detenciones por violencia de genéro y doméstica durante el fin de semana en Vitoria Fueron tres sucesos y en dos de ellos fueron detenidos los dos miembros de la pareja por agresiones mutuas

I. M. Lunes, 18 de agosto 2025, 16:26

El fin de semana se saldó con cinco detenciones por violencia de género y doméstica en Vitoria. En tres sucesos, porque en dos de ellos fueron detenidos los dos protagonistas.

El primero tuvo lugar el sábado, sobre las once y media de la mañana. Una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en vehículo rotulado y otra patrulla no uniformada fueron requeridas por la central de operaciones debido a una discusión en el interior de un domicilio. A la llegada de las patrullas, y en vista de las declaraciones y las lesiones, se detuvo a los dos miembros de una pareja que convivía en el lugar y que se habían agredido mutuamente.

El segundo, ese mismo día al mediodía, por la agresión de un varón a su pareja en la entrada de un supermercado.

El tercero, en la noche del sábado al domingo, tras el requerimiento de una patrulla por una fuerte discusión en un domicilio. «A la llegada, un varón con poco conocimiento del castellano les hizo entender que había sido amenazado con un cuchillo. Los agentes fueron invitados a entrar en el domicilio. donde el hombre les mostró dos cuchillos de cocina. En el domicilio se encontraban dos personas más, la mujer del varón y el hijo de ambos, que hizo las labores de traducción y que había sido testigo de los hechos. Al parecer, la pareja se había agredido mutuamente y la mujer le había puesto un cuchillo en el cuello al hombre en dos ocasiones. Por dichos motivos, ambos fueron detenidos», narra la nota policial.