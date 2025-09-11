El cierre repentino de un centro de estética en Vitoria ya suma 193 denuncias

El centro de estética Clínica Internacional bajó su persiana hace tres meses en un centro comercial de Vitoria sin dar ningún tipo de explicación y ... dejando colgados a los clientes que ya habían contratado tratamientos, tal y como reveló ELCORREO. A finales de julio, las denuncias ascendían a 54 y ahora llegan hasta un total de 193: 180 en el Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide, nueve en la oficina municipal de Información de Consumo (Omic) y otras tantas interpuestas en la comisaría de la Ertzaintza.

Este negocio, que ofrecía sesiones de depilación láser junto con otro tipo de tratamientos estéticos, estaba ubicado en el mismo local que Centros Único, que en septiembre de 2024 cerró tras un concurso de acreedores fallido. La lonja ubicada en la superficie comercial permanece cerrada ahora mismo y no hay ningún tipo de cartel de los negocios que allí se han hospedado en los últimos tiempos.

Los propietarios de Centro Único traspasaron la gerencia al Grupo Clinique Vitoria SL, quienes cambiaron el nombre a Clínica Internacional y llegaron a asumir clientes del anterior titular para dar continuidad a los tratamientos contratados. El pasado junio, Kontsumobide explicaba que algunas de las denuncias registradas se debían al incumplimiento de las condiciones del traspaso de clientes. Desde la Omic trasladan que «al menos una de las denuncias es contra el anterior negocio».

Devolución Una clienta recuperó su dinero gracias al seguro de la tarjeta «porque no quise pagar en efectivo»

Cambios El negocio 'heredó' clientes de la anterior empresa, que se ubicaba en la misma lonja

La mayoría de clientes abonaron los tratamientos estéticos por adelantado, por lo que las reclamaciones se deben a su incumplimiento y la pérdida del dinero desembolsado. Se desconoce el montante total de todas las denuncias realizadas ya que sus expedientes «se encuentran en fases distintas», explican representantes de Kontsumobide. «En más de la mitad de los casos no ha habido avenencia», es decir, no se ha llegado a un acuerdo con la empresa, «por lo que hay una propuesta de sanción, pero el proceso todavía sigue abierto».

En el caso de Nuria Pereda, clienta afectada que denunció su situación a este periódico, el infierno ha llegado a su fin y el 18 de julio, casi un mes más tarde de iniciar el proceso de reclamación, le devolvieron íntegramente el dinero. «Le presenté todas las denuncias a mi gestor del banco», explica Pereda, quien había reclamado tanto en Kontsumobide como en la Omic y la Ertzaintza, «me dijo que no tuviera mucha esperanza, pero lo conseguimos».

«Por suerte, lo había pagado todo con tarjeta, porque a mi estos pagos tan grandes no me gusta hacerlos en efectivo», añade sobre los 1.053 euros que abonó por adelantado para un tratamiento láser para un familiar, «a través del seguro de la tarjeta he conseguido que me lo devuelvan». Un momento de tremendo alivio. «No me lo creía, casi salto de alegría en mitad de la playa», ilustra.

Motivo desconocido

No es el caso de un amigo suyo que «contrató un servicio para todo el cuerpo y le cobraron casi 1.700 euros». «Lo pagó en efectivo, así que todavía no ha conseguido que le reintegren el dinero», explica Pereda. A día de hoy, se desconoce el motivo por el que el Grupo Clinique cerró de imprevisto su local en Vitoria y tampoco hay constancia de que la empresa se encuentre en concurso de acreedores.