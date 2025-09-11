El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El local bajó su persiana en junio sin previo aviso. Igor Martín

El cierre repentino de un centro de estética en Vitoria ya suma 193 denuncias

De los 180 expedientes que mantiene abiertos Kontsumobide, más de la mitad están en proceso de sanción tras no haber acuerdo con la empresa

Ania Ibañez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:18

El centro de estética Clínica Internacional bajó su persiana hace tres meses en un centro comercial de Vitoria sin dar ningún tipo de explicación y ... dejando colgados a los clientes que ya habían contratado tratamientos, tal y como reveló ELCORREO. A finales de julio, las denuncias ascendían a 54 y ahora llegan hasta un total de 193: 180 en el Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide, nueve en la oficina municipal de Información de Consumo (Omic) y otras tantas interpuestas en la comisaría de la Ertzaintza.

