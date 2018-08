A veces me imagino que Beatriz Talegón es ministra. Pero, vaya, para eso está la vicepresidenta Calvo. Ella va sin red (social). Hablando de igualdad en el Quijote y llamando don Alonso a Alonso Quijano. En una entrevista con Emilia Landaluce, Álvaro Pombo cuenta que le gusta estar con gente joven y guapa. Pero de 30, que a los de 20 hay que explicarles quién es Churchill y se pierde mucho tiempo. También habría que habérselo explicado a Torra cuando se lo puso en la solapa. Leí a @MaylaifDhisis que utilizó la expresión «eso lo va a hacer Rita la cantaora» y su primo adolescente le corrigió: «Se llama Rita Ora». En 'Vanity Fair' hay becarios que no saben quién es Gunilla Von Bismark. Si fuera en el 'Financial Times'… Fernando Fernán Gómez decía que él no era una persona culta, que sólo se sabía el bachillerato. Y hasta sabía quiénes eran Gunilla y Churchill. Y que el don era para el Quijote. A Calvo también hay que explicarle cosas.