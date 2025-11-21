El chorro polar no cede y pone a Álava en alerta naranja por nevadas hasta la tarde de este viernes

El chorro de frío polar que ha adelantado la llegada del invierno a Álava no cede y este viernes se vivirá su jornada de mayor ... intensidad. Si durante los últimos días la caída de las temperaturas se ha convertido en una constante y este jueves se pudieron ver los primeros copos de nieve en el territorio, el temporal alcanzará este viernes sus cotas máximas y la provincia estará en alerta naranja hasta la tarde tras incrementar la Agencia Estatal de Meteorología el nivel de riesgo por nevadas. Durante las primeras horas del día se esperan las mayores precipitaciones y en la cota de 500 metros el espesor podría alcanzar hasta los 15 centímetros. Así, se esperan muchos más problemas en las carreteras y la preocupación es máxima en Montaña Alavesa, ya que la cuadrilla no cuenta con quitanieves propios y será la Diputación la que tenga que actuar en la red secundaria.

Este jueves, con alerta amarilla, solo las zonas de montaña se tiñeron de blanco. En las localidades con mayor riesgo, apenas fueron finas capas las que resistieron en tejados y jardines. «No hay ni 50 milímetros porque, como decimos aquí, ha sido una nevada sin malicia», relataba la alcaldesa de Asparrena, Txelo Auzmendi, contenta de la llegada de un «agua muy necesaria para nuestros ríos» y ya pendiente con «alguaciles y quitanieves» para afrontar la amenaza de este viernes.

Ampliar Los quitanieves tomaron este jueves las carreteras alavesas.

La mayor incidencia a lo largo del jueves se produjo en las cotas más elevadas de Álava. El Gorbea estrenó su particular 'txapela' invernal, mientras que Opakua y Herrera tuvieron que cerrar y las cadenas eran necesarias en Orduña. Y el puerto de también se cubrió de blanco. «Se ve ya nieve en las cumbres, pero a los pueblos no ha llegado nada», destacaba Joseba Koldo Garitagoitia, alcalde de Alegría/Dulantzi.

Una zona de riesgo por el alto caudal de tráfico que soporta es el puerto de Azáceta, eje de conexión entre Vitoria y Montaña Alavesa. «Había un poco de nieve en las cunetas, pero poca cosa», destacaba la alcaldesa de Arraia-Maeztu, Ana Asunción Fernández de Monje. La preocupación en los pueblos que componen esta cuadrilla es que esta primera acometida del invierno les ha llegado sin tener disponibles los quitanieves que cada comarca añade al plan de vialidad que ya ha puesto en marcha la Diputación.

Este viernes se esperan las mayores precipitaciones y la cota de nieve descenderá a 500 metros

A través de un comunicado, la Cuadrilla de Montaña Alavesa informó a la población que «el personal que venía realizando las labores de limpieza y mantenimiento de las carreteras en nuestra comarca ha comunicado que no continuará prestando este servicio». En dicho texto, se solicita a los vecinos «extremar la precaución al circular por las carreteras y limitar, en la medida de lo posible, el uso del vehículo particular». Y, de paso, se requiere la presencia de voluntarios que puedan realizar esas tareas de limpieza.

Según fuentes consultadas por este periódico, los contratos para la prestación de este servicio que se realiza por particulares, que además reclaman algunas mejoras en sus condiciones por si sus vehículos sufren algún tipo de daño, no han sido todavía redactados. Es decir, que los tractores que limpiaban la red secundaria, la que une los pueblos entre sí al margen de la A-132 que surca toda la comarca, no estarán disponibles.

«Puntos incomunicados»

Será la Diputación la que, en caso de necesidad, intervenga con sus propias máquinas quitanieves para tratar de evitar que los habitantes de esa zona se queden aislados. Eso sí, desde el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias advierten de que «podrían tardar cierto tiempo en realizar su trabajo en vías locales y vecinales» porque la prioridad es despejar las carreteras principales. «El Plan de Vialidad Invernal, en caso de episodios severos, establece prioridades y garantiza la atención de las vías secundarias entre las 6:00 y las 18:00 horas siempre que las vías de prioridad 1 estén atendidas», remarca el Ejecutivo foral.

«Algunos pueblos por los que no pasa la general se van a quedar incomunicados si nieva mucho porque es imposible que los quitanieves de la Diputación lleguen rápido a todos los sitios», denuncia la alcaldesa de Arraia-Maeztu, que junto a los municipios de Bernedo, Campezo, Lagrán, Peñacerrada y Valle de Arana configuran esta cuadrilla.

Pero no solo la nieve será protagonista, sino que el frío vivirá su capítulo más extremo de este episodio. Las temperaturas siguen en descenso y las máximas en la zona central no pasarán de los 2 o 3 grados centígrados, con una noche gélida en la que casi todo el territorio se situará bajo cero y también hay riesgo de heladas intensas.

Y si finalmente la nieve no acaba apareciendo en cantidades reseñables, lo que se va a repetir este viernes es la presencia casi constante de la lluvia después de que la jornada de ayer ya fuese pasada por agua. En estaciones como las de Llodio, Zigoitia o Espejo se superaron los 25 litros por metro cuadrado, más que el acumulado de los últimos meses. Euskalmet advierte de la probabilidad de tormentas y granizo en Álava durante la primera mitad del día.

Eso sí, a partir de media tarde lo peor del temporal remitirá y la situación irá mejorando.Las temperaturas irán al alza en los próximos días con máximas que desde este sábado se situarán por encima de los 10 grados. Eso sí, se espera que las lluvias continúen durante varias jornadas.