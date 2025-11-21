El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos chicas se protegen de la nieve en Murguía. Igor Aizpuru

El chorro polar no cede y pone a Álava en alerta naranja por nevadas hasta la tarde de este viernes

Los primeros copos apenas afectan a la red viaria. Refuerzo de los quitanieves de la Diputación en Montaña Alavesa, que no los ha contratado

Borja Mallo

Borja Mallo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

El chorro de frío polar que ha adelantado la llegada del invierno a Álava no cede y este viernes se vivirá su jornada de mayor ... intensidad. Si durante los últimos días la caída de las temperaturas se ha convertido en una constante y este jueves se pudieron ver los primeros copos de nieve en el territorio, el temporal alcanzará este viernes sus cotas máximas y la provincia estará en alerta naranja hasta la tarde tras incrementar la Agencia Estatal de Meteorología el nivel de riesgo por nevadas. Durante las primeras horas del día se esperan las mayores precipitaciones y en la cota de 500 metros el espesor podría alcanzar hasta los 15 centímetros. Así, se esperan muchos más problemas en las carreteras y la preocupación es máxima en Montaña Alavesa, ya que la cuadrilla no cuenta con quitanieves propios y será la Diputación la que tenga que actuar en la red secundaria.

