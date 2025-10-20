Un choque «grave» entre dos vehículos obliga a cortar la A-1 a su paso por Salvatierra

Nuria Nuño Lunes, 20 de octubre 2025, 10:34 | Actualizado 10:39h. Comenta Compartir

Una colisión entre dos vehículos ha obligado a cortar la A-1 a su paso por el municipio alavés de Agurain. El accidente, calificado como «grave», ha ocurrido al filo de las diez y cinco de la mañana de este lunes cuando, por causas que se investigan, han chocado los vehículos cuando circulaban en sentido Irun.

Como consecuencia del impacto, ocurrido a la altura del punto kilométrico 378 en sentido Irún, uno de los vehículos implicados ha quedado parado en el carril izquierdo, mientras que el otro permanece varado en el arcén.

Por el momento, se desconoce si hay heridos. La circulación está interrumpida en ese punto de la A-1.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .