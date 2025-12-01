Una chocolatería, una pastelería, una gildería... Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol en Álava Reciben esta distinción Larmonía, Dolar Gastrobar, Sosoaga y Guria en Vitoria y Biazteri en Laguardia

Iñigo Miñón Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:27 | Actualizado 16:35h. Comenta Compartir

La Guía Repsol premia con sus Soletes a esos rincones con encanto que se distinguen por su cercanía y buen ambiente, por ese plan apetecible que se viene a la cabeza para un momento especial. En ese epígrafe entran tabernas, restaurantes, bares, cafeterías, vinoteca, pastelerías.... Y este año, por primera vez, 27 conventos, poniendo en valor los delicados dulces artesanos que se elaboran en obradores de edificios históricos de toda España. El vizcaíno Monasterio de Nuestra Señora del Pilar de las Clarisas Capuchinas de Basurto, por ejemplo.

Es uno de los 17 nuevos Soletes de Euskadi, que ya suma un total de 385 desde el nacimiento de este reconocimiento en 2021. Cinco de esas novedades están en Álava: cuatro en Vitoria (Larmonía, Dólar Gastrobar, Sosoaga y Guria); y uno en Laguardia (Biazteri).

- Chocolatería Larmonía (calle Urbina, 19) «Un placer para tus sentidos», como se anuncia en su página web, en el Parque del Norte. Un local especializado en churros, porras, chocolate a la taza, pastas tradicionales y patatas fritas de churrería elaboradas artesanalmente y con las mejores materias primas.

- Pastelería Sosoaga (DIputación, 9; Rioja, 17) Una pastelería y confitería que lleva «endulzando Vitoria desde 1868». Ahora lo hace desde quinta generación, manteniendo siempre su apuesta por la calidad y la pasión por la elaboración artesanal de sus dulces, dos virtudes que sitúan a esta marca como uno de los grandes referentes nacionales del sector. Chuchitos, goxuas, trufas... Elaboraciones clásicas que nunca pasan de moda.

- Gildería Guria (cantón de Santa Ana, 7) Su barra llena de propuestas innovadoras de gildas y aperitivos fríos ha conquistado el tapeo del Casco Viejo vitoriano, todo ello maridado con sus elaborados vermouths.

- Dolar Gastrobar (Florida, 26) Rebautizado como Dolar Coreses. Uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital alavesa que se ha reinventado de la mano del joven cocinero Juan Coreses, que ha dado un vuelco importante a su cocina sin dejar a un lado su reclamada y premiada barra.

- Biazteri (calle Berberana, 4; Laguardia) Situado en pleno casco mediaval de la villa medieval, brinda diferentes ofertas gastronómicas con lo mejor de la cocina vasca y riojana. Cuenta, además, con bar y un calado que se puede visitar gratuitamente..

Larmonía. Sosoaga Guria Dolar Biazteri 1 /

385 Soletes en Euskadi

Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla. 385 en Euskadi, que en este último listado ha sumado 17 distinciones. están ubicados en el País Vasco. En Bizkaia la han conseguido Suiza, Iváñez y el Monasterio de Nuestra Señora del Pilar, en Bilbao; Tate, en Markina-Xemein; Willows, en Getxo; y Bar Txomin, en Mungia. Y en Gipuzkoa, el Ixua, en Éibar; Estebenea, en Irún; Chocolates de Mendaro, Asador Aldanondo y El Almacén Wine Bar, en San Sebastián, y Rafa Gorrotxategi, en Tolosa.