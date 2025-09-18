El chef Edorta Lamo se suma al cinefórum de Vitoria con 'Tasio'

Ramón Albertus Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:12 Comenta Compartir

El ciclo Txoriastea celebra su 12ª edición en los cines Florida del 22 al 24 de septiembre con una selección de películas que reflexiona acerca del «valor de los espacios naturales y la relación íntima entre el ser humano y el medio rural». En ese calendario del ciclo que promueve el Centro de Estudios Ambientales destaca la presencia de uno de los grandes chefs alaveses. Edorta Lamoparticipará el próximo martes (19.30, 3 euros) como comentarista de 'Tasio', película de Montxo Armendáriz que se restauró el año pasado con motivo del 40 aniversario de su estreno. El responsable del restaurante Arrea, con una estrella Michelin, hablará acerca de un título que se vincula con el concepto culinario de su establecimiento, que recupera y reinterpreta la gastronomía local. La caza es uno de los ingredientes en común con la cinta.

Ciclo Txoriastea Lunes 22, 19.30 Proyección de 'Doñana: Donde el agua es sagrada', de Carmen Rodríguez, con coloquio de Alberto Luengo. 3 euros, en Cines Florida.

Martes 23 'Tasio', de Armendáriz. Con coloquio del chef Edorta Lamo. 3 euros, en los Cines Florida. En colaboración con los Amigos del Cinefórum Gasteiz.

Miércoles 24 'La sal de la tierra', de Wim Wenders, comentada por la fotógrafa Ura Iturralde. 3 euros, en los cines Florida.

Martes 23 y jueves 25, 11.30 Y 13.00 'Bioblitz: las aves de Salburua', una actividad que consiste en observar, identificar y registrar el mayor número posible de especies de aves presentes en Salburua. La inscripción previa es obligatoria y puede realizarse a través de la web municipal, www.vitoria-gasteiz.org, o en las instalaciones de Ataria.

«Presentará y dialogará con el público sobre su proyecto gastronómico, que reivindica la cultura culinaria y las tradiciones de su comarca, apostando por el producto de proximidad y la sostenibilidad», traslada una nota municipal acerca de esta actividad que cuenta con el sello de los Amigos del Cinefórum Gasteiz.

Un día antes, el lunes 22 se proyectará el filme 'Doñana: Donde el agua es sagrada', de Carmen Rodríguez, con coloquio de Alberto Luengo, director de las jornadas 'Amalur'. El cierre llegará el 24 con 'La sal de la tierra', de Wim Wenders, comentada por la fotógrafa Ura Iturralde. Esta película llama poderasemente la atención por basarse en el universo de Sebastião Salgado, el fotógrafo brasileño fallecido hace unos meses que documentó los territorios más salvajes con una mirada humanista.