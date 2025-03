«Hay mucho charlatán de feria con respuestas facilonas en el mundo del bienestar emocional»

Ramón Albertus Martes, 18 de marzo 2025, 00:18 Comenta Compartir

Emilio del Río (Logroño, 1963) asegura que escribió 'Carpe diem. Autoayúdate con los clásicos' (Espasa) para sí mismo. «Como no soy rico, me consuelo con esa parte del estoicismo. Me aplico los textos de Séneca para no estar jodido por no tener dinero. Es una cuestión de entrenamiento mental», afirma en unas páginas que invitan a redescubrir las enseñanzas de los clásicos y su aplicación en la vida cotidiana.

Sobre ese aprendizaje, en el que ha tenido como compañeros de viaje a grandes pensadores, hablará esta tarde en la presentación del libro que se celebra en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria(19.00 horas, entrada libre), como invitado del Aula de Cultura de EL CORREO. «No es una presentación al uso. Hago un show y quiero que la gente cante y baile», avanza este activista de las humanidades, profesor de Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid.

'Carpe diem' en Vitoria Presentación de Emilio del Río 18 de marzo, 19.00 horas, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Organiza: Aula de Cultura de EL CORREO.

Autor de 'Latin lovers', 'Calamares a la romana' o 'Locos por los clásicos', Del Río cita a Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, Homero, Platón, Aristóteles, Horacio… en una reflexión sobre temas como la amistad, la felicidad o el dinero, que se presenta como una suerte de cuaderno de notas personales recopiladas a lo largo de los años. «No es un manual de filosofía. Es una guía práctica para entrenarnos en ser felices», subraya, marcando distancia con los habituales títulos de autoayuda. «Frente a esas respuestas facilonas de tanto charlatán de feria, este libro ofrece una propuesta sólida, divertida y seria ante problemas complejos, como afrontar el cambio, alcanzar la serenidad o enfrentarse a la muerte», afirma el latinista.

Entrenar la serenidad

Trufado de preguntas complejas, respuestas y anécdotas personales, el autor aporta ejemplos cercanos. Por ejemplo, al hablar de la necesidad de entrenar la fortaleza emocional, recuerda las declaraciones del tenista Carlos Alcaraz tras romper una raqueta en el Open de Cincinnati, en agosto del pasado año. «Después pidió disculpas y dijo que lo sentía, que tenía que entrenar más sus emociones», rememora Del Río. «Es buenísimo, porque no solo hay que entrenarse físicamente, también hay que entrenar la serenidad, aprender a dilatar la respuesta, a saber cómo reaccionar ante la tensión. Eso ya lo decían los clásicos».

«Son útiles, prácticos y divertidos», insiste al reivindicar la vigencia de los grandes pensadores. Lo hace con un lenguaje llano y un punto de humor. «La gente ve que es un libro útil, divertido, que te lo pasas bien leyéndolo y, además, te sirve para la vida».

Respecto al título del volumen, con esa locución latina que se repite como un mantra en distintos contextos, Del Río puntualiza que 'carpe diem' no implica actuar sin pensar. «No significa hacer cosas deprisa», explica este divulgador. «Quiere decir buscar siempre el lado positivo de la vida. No implica no planificar. Al contrario, hay que planificar. Como decía Séneca: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Significa que no hay que preocuparse por cosas que quizá nunca sucedan».