El centro comercial de Lakua se convertirá en un gran gimnasio de la mano de Go Fit

Fin a la incógnita. El centro comercial de Lakua se convertirá en un gran gimnasio, pero no lo hará de la mano ni de Metropolitan ... ni de Dreamfit como se especuló hace un año. Según ha podido saber EL CORREO, finalmente será la cadena Go Fit la que se instalará en Lakua Centro. La compañía ya ha presentado al Ayuntamiento la solicitudes para hacer las obras de reforma del espacio comercial –que ahora cuenta con 14.670 metros cuadrados, tres plantas y un amplio parking con capacidad para 1.200 vehículos–, practicar algunas demoliciones parciales y ocupar la práctica totalidad del inmueble para abrir un gran gimnasio en la calle Duque de Wellington. La licencia de actividad del proyecto también está tramitándose.

Aunque todavía hay bastante secretismo en torno al proyecto, fuentes consultadas por este periódico aseguran que la compañía «operará en las tres plantas» del complejo, aunque abajo «seguirá coexistiendo el supermercado Alcampo» que atiende a los vecinos del barrio y probablemente se reserve alguna pequeña zona más para uso comercial. Por contemplarse, incluso se baraja la posibilidad de que haya una pequeña cafetería.

Futuro de los comercios El Alcampo permanecerá abierto y se baraja contar con una pequeña zona comercial y una cafetería

En los antiguos cines del centro comercial se demolerán las salas y el edificio perderá volumen con el derribo de algunos forjados. Además, la cadena aspira a que su gimnasio tenga al menos una piscina –quizá descubierta– y una zona de spa para sus clientes. El cuándo y el cómo abrirá el futuro gimnasio, no obstante, siguen siendo una incógnita. «Presentamos un proyecto en el Ayuntamiento un proyecto antes de verano, que esperamos poner en marcha a la mayor brevedad posible», señaló ayer Alfonso Arroyo, adjunto a la presidencia de la cadena, en declaraciones a este diario. «Para nosotros sería una gran satisfacción poder contribuir a ampliar la oferta deportiva de la ciudad. Vitoria es un referente en sostenibilidad y deporte, valores que forman parte de nuestra organización», apuntó.

Las distintas negociaciones para cambiar el uso de este centro comercial ha sido uno de los 'culebrones' inmobiliarios de Vitoria en los últimos años. Altamira, la filial inmobiliaria del Banco Santander, decidió poner a la venta el espacio en noviembre de 2023. Sin embargo, no fue hasta octubre del año pasado cuando apareció un comprador: una sociedad bilbaína creada 'ad hoc' y ligada a los Atucha, una familia vinculada a Metropolitan y Dreamfit. El importe de la compraventa nunca ha trascendido, pero para ella la mercantil vizcaína se financió con un crédito hipotecario de cinco millones de euros contraído con Kutxabank.

Fin a 24 años de historia

Ahora, casi un año después del cambio de manos, será Go Fit quien haga el gimnasio. La operación cierra un periplo de casi 25 años de andadura para el centro comercial, que abrió sus puertas en mayo de 2001, antes de que desembarcasen El Boulevard y Gorbea como grandes espacios del 'retail' vitoriano. En sus escaparates han brillado logos de grandes empresas de distintos sectores: New Yorker, Mango, Burger King... El centro llegó a contar con nueve salas de cine en funcionamiento y una pista de karts.

En 2018, y a pesar del declive acumulado, según su antiguo propietario, Altamira, la afluencia anual era de 1,3 millones de personas. La cifra contrasta con la realidad actual, donde el Alcampo, una tienda de ropa deportiva, un bazar y una tienda de telefonía son los únicos espacios que permanecen abiertos. Cuando el centro comercial se puso a la venta, Altamira informó de que el inmueble se transmitía «arrendado a terceros». Sin embargo, tras la transacción esos alquileres se han ido laminando progresivamente hasta quedar estos cuatro comercios abiertos y con una afluencia notablemente inferior en el futuro gimnasio.

El enfado entre los comerciantes, no obstante, venía de antes, ya que la política de los anteriores gestores tampoco ayudaba a que la actividad comercial siguiese en marcha. «Te daban unos palos tremendos cada seis meses. Podían duplicarte el precio del alquiler en un momento, sin vaselina», ilustraba una de las empleadas de un local hace unos meses en conversación con este periódico. «Hubo un momento en el que prácticamente todos tenían pendientes atrasos con los alquileres. ¿A quién podíamos acudir? Nos hemos sentido un poco desprotegidos por las instituciones».