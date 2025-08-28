El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La bajada de persianas se ha extendido a lo largo del último año tras el cambio de propiedad en el centro comercial. Igor Aizpuru

El centro comercial de Lakua se convertirá en un gran gimnasio de la mano de Go Fit

La compañía ya ha solicitado los permisos para acometer alguna pequeña demolición y reformar el espacio para convertirlo en un enorme complejo deportivo

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:35

Fin a la incógnita. El centro comercial de Lakua se convertirá en un gran gimnasio, pero no lo hará de la mano ni de Metropolitan ... ni de Dreamfit como se especuló hace un año. Según ha podido saber EL CORREO, finalmente será la cadena Go Fit la que se instalará en Lakua Centro. La compañía ya ha presentado al Ayuntamiento la solicitudes para hacer las obras de reforma del espacio comercial –que ahora cuenta con 14.670 metros cuadrados, tres plantas y un amplio parking con capacidad para 1.200 vehículos–, practicar algunas demoliciones parciales y ocupar la práctica totalidad del inmueble para abrir un gran gimnasio en la calle Duque de Wellington. La licencia de actividad del proyecto también está tramitándose.

