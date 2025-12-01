El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ladrillo rojo quedará tapado por la nueva envolvente. Igor Aizpuru

El centro cívico de Judimendi se reviste con lana mineral

Comienza la instalación de la nueva fachada ventilada con un aislamiento que recubrirá el edificio y ayudará a ahorrar energía

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:25

El centro cívico Judimendi muda de piel poco a poco. El veterano espacio de ocio y cultura de este barrio sigue inmerso en la obra ... que hará que sus usuarios por fin dejen de pasar frío en invierno y calor en verano y que además de sostenible hará que este edificio junto al viejo Polvorín sea más accesible. Esta misma semana han comenzado los trabajos de instalación de la nueva fachada ventilada que se montará sobre el característico ladrillo rojo del centro cívico. Tendrá un aislamiento de lana mineral de 14 centímetros de grosor, explica el concejal de Urbanismo, el socialista Borja Rodríguez.

