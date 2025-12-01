El centro cívico de Judimendi se reviste con lana mineral

El centro cívico Judimendi muda de piel poco a poco. El veterano espacio de ocio y cultura de este barrio sigue inmerso en la obra ... que hará que sus usuarios por fin dejen de pasar frío en invierno y calor en verano y que además de sostenible hará que este edificio junto al viejo Polvorín sea más accesible. Esta misma semana han comenzado los trabajos de instalación de la nueva fachada ventilada que se montará sobre el característico ladrillo rojo del centro cívico. Tendrá un aislamiento de lana mineral de 14 centímetros de grosor, explica el concejal de Urbanismo, el socialista Borja Rodríguez.

Antes se ha retirado la moldura exterior del zócalo. El revestimiento empezará a verse en la fachada que da a Los Aramburu, donde se han colocado las torres de andamios. De manera paralela se ha retirado la carpintería metálica de las viejas puertas y ventanas, agrega el edil socialista.

Las obras, que costarán 4,2 millones de euros, se van a prolongar 15 meses, lo que supone que no acabarán hasta después del verano de 2027. En las primeras semanas, con el buen tiempo, se han priorizado los trabajos en las cubiertas del edificio. Así, se ha retirado la protección en grava y el aislamiento existente y se han reimpermeabilizado por completo los tejados de la zona social y deportiva. También se ha instalado un nuevo sistema de líneas de vida para el mantenimiento de la cubierta.

«Se ha retirado la baldosa y el mortero de cemento de la terraza de la sala de encuentro y se están ejecutando nuevas pendientes en el solado para sanear los problemas existentes de filtraciones y condensaciones en los vestuarios», detalla el concejal de Modelo de Ciudad. Algunas cosas se van a aprovechar de nuevo. Por ejemplo, las climatizadoras de los tejados se han desmontado para poder trabajar con más holgura pero se reinstalarán. Y en el interior se han realizado trabajos de protección de los elementos y espacios en los que no se va a intervenir, como los vasos de piscina y el solado de la cancha deportiva. Eso sí, se han derribado los aseos de todas las plantas y tabicado algunos huecos a fin de ganar en seguridad antiincendios.

En la zona de las gradas habrá una nueva salida de emergencia y se ha aplicado pintura intumescente en la estructura de la cubierta ligera de la cancha para su protección en caso de fuego. Las obras de rehabilitación del centro cívico Judimendi tienen el objetivo de reducir un 43% el consumo de energía primaria no renovable de la instalación y que de paso esta gane seguridad y accesibilidad. «La inversión está alineada con la estrategia del Ayuntamiento de mejora energética de sus edificios para hacerlos más sostenibles y eficientes», zanja Rodríguez.

Durante las obras, la piscina del centro cívico se ha cerrado al público y el resto de las actividades programadas se han trasladado a otros espacios del entorno.