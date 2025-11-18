Un centenar de valencianos despedirá el año en Vitoria

De la Comunidad Valenciana a Vitoria para celebrar el fin de año. Un grupo de casi un centenar de vecinos de Vinaroz (Castellón) viajará a ... finales de diciembre a Euskadi y ha elegido el restaurante Zaldiaran para comerse las uvas y dar la bienvenida a 2026. «Cuando nos llamaron para reservar mesa para casi cien personas que venían desde Valencia alucinamos. Nos comentaron que les había gustado el menú y lo confirmamos hace unas semanas», explica Gonzalo Antón desde el establecimiento de la Avenida de Gasteiz. Allí degustarán carpaccio de langostinos, colas de cigala, lasaña de bogavante o solomillo con foie, entre otros platos, regados con blanco y tinto de Izadi y cava.

El grupo tiene la tradición de viajar cada fin de año a un lugar de la península. «Un año nos vamos para el norte y otro para el sur», explica Juan Vicente Oltra, responsable de la agencia de viajes encargada de organizar la salida. En 2024 tocó Oviedo y antes estuvieron en Torremolinos, Santander, Sevilla o la Costa Brava. En esta ocasión llegarán a Euskadi para estar desde el 29 de diciembre al 2 de enero.

«Elegimos Vitoria para alojarnos porque está más o menos en el centro y nos permite movernos para visitar otros lugares», sostiene Oltra. Desde la capital alavesa se moverán en dos autobuses a Pamplona, San Sebastián, Biarritz y San Juan de Luz u Olite además de descubrir la propia ciudad. Quisieron visitar Salinas de Añana pero el día que habían reservado para la visita estará cerrado, «una pena».

El Zaldiaran no será el único restaurante donde descubrirán la gastronomía vitoriana. El día 1 de enero recibirán el nuevo año con una comida en El Portalón. El perfil de los visitantes valencianos es de personas en su mayoría con una edad comprendida entre los 60 y los 70 años que buscan una experiencia de calidad. Para fin de año tenían claro que querían «fiesta» después de la cena y por eso buscaron un lugar que también ofreciera cotillón.