El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un centenar de valencianos despedirá el año en Vitoria

Un grupo de vecinos de Vinaroz ha elegido el restaurante Zaldiaran para celebrar la Nochevieja dentro de un viaje a Euskadi de 5 días

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

De la Comunidad Valenciana a Vitoria para celebrar el fin de año. Un grupo de casi un centenar de vecinos de Vinaroz (Castellón) viajará a ... finales de diciembre a Euskadi y ha elegido el restaurante Zaldiaran para comerse las uvas y dar la bienvenida a 2026. «Cuando nos llamaron para reservar mesa para casi cien personas que venían desde Valencia alucinamos. Nos comentaron que les había gustado el menú y lo confirmamos hace unas semanas», explica Gonzalo Antón desde el establecimiento de la Avenida de Gasteiz. Allí degustarán carpaccio de langostinos, colas de cigala, lasaña de bogavante o solomillo con foie, entre otros platos, regados con blanco y tinto de Izadi y cava.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  2. 2

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  3. 3 Seis vehículos calcinados en el exterior de un pabellón industrial del polígono de Betoño
  4. 4 Fallece un hombre en un accidente en Matauko en un año negro en las carreteras alavesas
  5. 5

    Nueva agresión a funcionarios en la mayor cárcel vasca
  6. 6

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  7. 7

    El asesino de Buesa y su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  8. 8

    Juzgan a los 21 antiabortistas que se concentraron ante una clínica de Vitoria
  9. 9

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  10. 10 Vitoria recupera su histórica bolera renovada y con restaurante americano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un centenar de valencianos despedirá el año en Vitoria

Un centenar de valencianos despedirá el año en Vitoria