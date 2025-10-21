El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Familiares visitan a sus allegados en el cementerio de El Salvador en una foto de archivo. Rafa Gutiérrez

Los cementerios de Vitoria estrenan un QR para localizar las tumbas de los fallecidos

Estos paneles son visibles ya en las puertas de entrada y en las calles de los camposantos, tanto en Santa Isabel como en El Salvador

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Martes, 21 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Los cementerios de Vitoria estrenarán esta semana un QR que permitirá localizar a los ciudadanos las tumbas de los fallecidos. Estos paneles, que se han comenzado a colocar ya tanto en Santa Isabel como en El Salvador, redirigirán a los familiares a la web v-g.eus/consultafallecidos. Allí los usuarios sólo tendrán que rellenar el nombre y el primer apellido de la persona a la que quieran encontrar en los camposantos y la página les devolverá distintos resultados y un mapa para saber dónde se encuentra. Si conocen o se acuerdan de más datos, podrán añadir la fecha de fallecimiento o de inhumación para que la búsqueda sea más precisa.

Así son los campos que los usuarios tendrán que rellenar para encontrar a sus allegados en los cementerios.
Así son los campos que los usuarios tendrán que rellenar para encontrar a sus allegados en los cementerios. E. C.

Estos carteles, una reivindicación muy demandada por parte de los vitorianos, se ubicarán en las puertas de entrada y en cada manzana o calle de los cementerios. La puesta en marcha de esta iniciativa coincide con las vísperas del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, una de las jornadas en la que más afluencia tienen estas parcelas. Así se intenta que «la visita sea más ordenada, fácil y humana», ha indicado este martes la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal.

Para hacerlo posible, el Ayuntamiento ha digitalizado 144.000 registros de fallecidos de los que tiene datos desde 1850. Así, según ha apuntado Artolazabal, se logra «que la tecnología esté al servicio de las personas y que cualquiera pueda acceder a la información que necesita sin trámites complicados, de forma rápida y respetuosa».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenazan con un cuchillo a varios viandantes en pleno centro de Vitoria
  2. 2 Una nueva discoteca se suma al tardeo en Vitoria
  3. 3

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  4. 4 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  5. 5

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  6. 6 Tres heridos en dos accidentes en la A-1 a su paso por Vitoria y Agurain
  7. 7 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  8. 8

    Álava quiere que el uso del euskera se dispare un 66% en cuatro años
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10

    El Ministerio lanza por 2,7 millones la reforma del nudo de Armiñón en sentido Vitoria para acabar con los atascos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los cementerios de Vitoria estrenan un QR para localizar las tumbas de los fallecidos

Los cementerios de Vitoria estrenan un QR para localizar las tumbas de los fallecidos