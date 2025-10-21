Los cementerios de Vitoria estrenan un QR para localizar las tumbas de los fallecidos Estos paneles son visibles ya en las puertas de entrada y en las calles de los camposantos, tanto en Santa Isabel como en El Salvador

Elena Jiménez Martes, 21 de octubre 2025, 11:39 Comenta Compartir

Los cementerios de Vitoria estrenarán esta semana un QR que permitirá localizar a los ciudadanos las tumbas de los fallecidos. Estos paneles, que se han comenzado a colocar ya tanto en Santa Isabel como en El Salvador, redirigirán a los familiares a la web v-g.eus/consultafallecidos. Allí los usuarios sólo tendrán que rellenar el nombre y el primer apellido de la persona a la que quieran encontrar en los camposantos y la página les devolverá distintos resultados y un mapa para saber dónde se encuentra. Si conocen o se acuerdan de más datos, podrán añadir la fecha de fallecimiento o de inhumación para que la búsqueda sea más precisa.

Así son los campos que los usuarios tendrán que rellenar para encontrar a sus allegados en los cementerios. E. C.

Estos carteles, una reivindicación muy demandada por parte de los vitorianos, se ubicarán en las puertas de entrada y en cada manzana o calle de los cementerios. La puesta en marcha de esta iniciativa coincide con las vísperas del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, una de las jornadas en la que más afluencia tienen estas parcelas. Así se intenta que «la visita sea más ordenada, fácil y humana», ha indicado este martes la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal.

Para hacerlo posible, el Ayuntamiento ha digitalizado 144.000 registros de fallecidos de los que tiene datos desde 1850. Así, según ha apuntado Artolazabal, se logra «que la tecnología esté al servicio de las personas y que cualquiera pueda acceder a la información que necesita sin trámites complicados, de forma rápida y respetuosa».