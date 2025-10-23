El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aspecto de los jardines del cementerio. Blanca Castillo

El cementerio de El Salvador se pone a punto tras la huelga de jardineros en Vitoria

Borja Mallo

Borja Mallo

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Una de las tareas que tienen encomendadas los jardineros de Enviser es el cuidado de las zonas verdes del cementerio de El Salvador, un espacio en el que no se produjo ninguna intervención a lo largo de los más de seis meses de huelga de los trabajadores. Un periodo de inacción que provocó que el crecimiento de la vegetación se desbocase, con la consiguientes molestias para aquellas personas que se acercaban hasta el camposanto a visitar a sus seres queridos allí enterrados.

A poco más de una semana de que se celebre el Día de Todos los Santos, la jornada de mayor asistencia anual al cementerio, los jardineros de Enviser acudirán este jueves a El Salvador para proceder al corte de la hierba, el arreglo de los arbustos y la limpieza de ese espacio para que esté a punto el 1 de noviembre.

Es una de las labores pendientes en una labor otoñal que supondrá un esfuerzo destacado las próximas semanas. En su vuelta al trabajo los jardineros expresaron su confianza en que para «primavera esté todo controlado»; es decir, que Vitoria recupera su aspecto anterior a la huelga. Otros expertos señalan que podrá pasar «hasta un año» para que los jardines recuperen su aspecto ordenado habitual.

