Tierno y Hamza caminan por Vitoria junto a Iván Pérez y Helen Santos. Igor Martín

«En mi cayuco murieron 6 personas, ahora soy trabajador social y traductor en Vitoria»

Tierno y Hamza se jugaron la vida para ser 'menas' en Euskadi, donde aprovecharon su oportunidad. Su ejemplo alumbrará mañana las jornadas sobre menores de la UNED

David González

David González

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:15

Tierno, natural de Gambia, pasó once días de travesía por el Atlántico junto a otras 185 personas, de las que seis murieron. Con 15 años, ... Hamza se ocultó en un camión para cruzar desde su Marruecos natal hasta Algeciras. Ambos –el primero ya tiene 30 años y el otro, sólo 19– aterrizaron en Vitoria, donde ingresaron en el sistema de protección de la Diputación de Álava. Sus experiencias alumbrarán mañana las jornadas de menores en la UNED, que reunirán a una veintena de expertos policiales, judiciales, sociales y clínicos.

