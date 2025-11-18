«En mi cayuco murieron 6 personas, ahora soy trabajador social y traductor en Vitoria»

Tierno, natural de Gambia, pasó once días de travesía por el Atlántico junto a otras 185 personas, de las que seis murieron. Con 15 años, ... Hamza se ocultó en un camión para cruzar desde su Marruecos natal hasta Algeciras. Ambos –el primero ya tiene 30 años y el otro, sólo 19– aterrizaron en Vitoria, donde ingresaron en el sistema de protección de la Diputación de Álava. Sus experiencias alumbrarán mañana las jornadas de menores en la UNED, que reunirán a una veintena de expertos policiales, judiciales, sociales y clínicos.

Tierno y Hamza aprendieron sus primeras palabras en castellano en el centro foral de Bideberria, ubicado en la capital de Euskadi. Y lo más importante, ambos aprovecharon la oportunidad brindada.

El más veterano trabaja de traductor gracias a su dominio de 9 idiomas; castellano, alemán, inglés, francés y varios dialectos africanos. Además ha sacado la titulación de trabajador social. «Mi idea inicial era ir a Alemania para estudiar medicina. Pero un hermano, que es médico cirujano en Estados Unidos, tenía un amigo aquí y por eso me vine». Pagó 800 euros por partir desde Senegal.

Empezó con las clases de electricista. Le cogieron en la fábrica de Mercedes-Benz, donde cobró su primer sueldo y le ofrecieron seguir. Siguió con los estudios y su último título de Trabajo Social le viene de una universidad estadounidense. Él, que llegó «traumatizado» por su experiencia en el mar, se quita importancia. «Ésta es mi segunda casa. Me han becado y me han permitido formarme», alaba este 'exmena' que comparte etnia con el baskonista Hamidou Diallo. «Me encanta el baloncesto».

Más joven, Hamza es la tenacidad personificada. Cruzó el Estrecho para «seguir estudiando». Primero aprendió castellano. Luego pasó por la Formación Profesional (FP) Básica y ahora ha terminado un grado de informática. «Me gustaría trabajar en ciberseguridad». Maneja otra faceta vital, el deporte. La próxima semana defenderá en Francia el título de campeón del mundo de kárate, en categoría 'kyokushin knockdow' y 'All-round'. Bajo bandera española, por cierto. Su ascensión es meteórica ya que apenas lleva tres años compitiendo.

«Tenemos que guiarles»

Le benefició entonces que hubo un problema con su prueba de edad. «Yo quería jugar al fútbol, que me gustaba más». Ahí entró en su vida Iván Pérez, educador y maestro internacional de kárate. Tras dejar la tutela foral le hizo un hueco en su casa. Va camino de su tercera década ayudando a estos chicos a encontrar su camino. Y lo hace con la referencia de las artes marciales.

«Tenemos que guiarles. Ellos ya vienen con un proyecto concreto para buscar una vida en una nueva sociedad y debemos potenciar que no lo olviden. De hecho, trabajar con 'menas' es relativamente más fácil que con chavales de aquí», radiografía.

Helen Santos, licenciada en Psicología Clínica y responsable de un centro de menores en Álava, dirigirá esta charla. «No funciona tanto el poner el acento en la conducta como en las habilidades, procesos y capacidades que les darán esa fortaleza necesaria para gestionarse en la emancipación», indica amparada en sus 18 años de experiencia.