Catorce casetas de madera vuelven por Navidad a La Florida con productos locales de 40 comercios

La oferta navideña de Vitoria sigue creciendo. Este viernes el mercado de comerciantes locales vuelve a La Florida para sumarse al ecosistema navideño de la ... zona, en frente de la Pista de Hielo (que abrirá el 12 de diciembre) y junto al Belén Monumental. Por segundo año consecutivo, catorce casetas abrirán sus puertas en el puente de la Inmaculada para ofrecer durante más días productos locales y regalos a la ciudadanía. En concreto, los stands se inaugurarán este viernes 5 de diciembre, con la actuación de la coral Manuel Iradier (17:45 horas) y reparto de vino caliente, y permanecerán hasta el 6 de enero.

En sus catorce casetas de madera se podrán encontrar productos de cercanía como miel, repostería, bisutería, cerámica y detalles navideños, entre otros, de 40 comerciantes de Vitoria y de Álava. Este año «se ha abierto una pequeña espita para alguno del resto del País Vasco», ha puntualizado Edurne Parro, directora de la organización empresarial Aenkomer (Empresarios/as de Comercio y Servicios de Álava) que se encuentra detrás de esta iniciativa. El horario de apertura será de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, que se ampliará media hora más los viernes y sábados.

Cada cuatro días los expositores se irán alternando en los stands ubicados en el parque ya que «no podemos crecer en el número de casetas», ha expresado Parro. En la primera jornada, del 5 al 8 de diciembre, ya se puede ver la diversidad en productos ofertados en los distintos stands con negocios como Begoña Ogueta Adornos, Belarritakoak, Floristeria Angelines, Ekaia Eko Compost, Maghú Eguzkilore o Petit Boheme, entre otros.

Catas de producto local

Aenkomer completará esta iniciativa con ocho catas en distintos locales de hostelería de Vitoria y del resto del territorio con maridaje de vinos de Álava. Cuatro de ellas se harán en la ciudad, arrancando el 12 de diciembre en el Bar Morgan (19.00 horas), dos en el Valle de Ayala, una en la Llanada y la última en Rioja Alavesa. También se volverá a celebrar un concurso gastronómico en el que participarán 12 sociedades gastronómicas y un sorteo con bonos de compra que se gestionará a través de las redes sociales de Aenkomer.

La concejala de Promoción Económica, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento, María Nanclares, ha recalcado durante la presentación que el mercado «contribuye a dinamizar la ciudad, apoya a nuestro comercio de proximidad y fortalece la identidad navideña de Vitoria». Por su parte, el director Foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo, Felipe García, ha añadido que esta iniciativa es «una pieza fundamental en la vida social de nuestros barrios y municipios», además de tratarse de un «atractivo turístico» para la ciudad.