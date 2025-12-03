El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Mercado Navideño se adelanta por segundo año consecutivo al puente de la Inmaculada. Jesús Andrade

Catorce casetas de madera vuelven por Navidad a La Florida con productos locales de 40 comercios

La propuesta de Ankomer permanecerá junto al Belén Monumental del 5 de diciembre al 6 de enero

Ania Ibañez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:19

Comenta

La oferta navideña de Vitoria sigue creciendo. Este viernes el mercado de comerciantes locales vuelve a La Florida para sumarse al ecosistema navideño de la ... zona, en frente de la Pista de Hielo (que abrirá el 12 de diciembre) y junto al Belén Monumental. Por segundo año consecutivo, catorce casetas abrirán sus puertas en el puente de la Inmaculada para ofrecer durante más días productos locales y regalos a la ciudadanía. En concreto, los stands se inaugurarán este viernes 5 de diciembre, con la actuación de la coral Manuel Iradier (17:45 horas) y reparto de vino caliente, y permanecerán hasta el 6 de enero.

