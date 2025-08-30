El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de las aspirantes posa durante el casting. Igor Martín

Casting de mujeres 'desmejoradas' en Vitoria

La producción busca 400 féminas «delgadas y de aspecto desgastado» de entre 16 y 70 años para rodar en Pamplona una película internacional sobre un campo de concentración alemán

Jon Casanova

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:13

Vitoria acogió este viernes un casting para una producción internacional que recreará la infernal vida en el campo de concentración femenino de Ravensbrück durante la ... Segunda Guerra Mundial. El perfil requerido es muy concreto: «Mujeres delgadas o muy delgadas, dispuestas a cortar su cabello y cambiar de aspecto. También necesitamos perfiles especiales, como mujeres con alopecia, cicatrices importantes o alguna discapacidad física –como falta de dedos– porque queremos reflejar la realidad de aquel campo» nazi, detalló Laura Echevarría, responsable de la selección en el norte de España. Más de medio centenar de aspirantes se acercó «a probar suerte; el no ya lo tengo», confesó Oihane Rodrigo, una de ellas.

