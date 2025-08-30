Casting de mujeres 'desmejoradas' en Vitoria

Vitoria acogió este viernes un casting para una producción internacional que recreará la infernal vida en el campo de concentración femenino de Ravensbrück durante la ... Segunda Guerra Mundial. El perfil requerido es muy concreto: «Mujeres delgadas o muy delgadas, dispuestas a cortar su cabello y cambiar de aspecto. También necesitamos perfiles especiales, como mujeres con alopecia, cicatrices importantes o alguna discapacidad física –como falta de dedos– porque queremos reflejar la realidad de aquel campo» nazi, detalló Laura Echevarría, responsable de la selección en el norte de España. Más de medio centenar de aspirantes se acercó «a probar suerte; el no ya lo tengo», confesó Oihane Rodrigo, una de ellas.

«Con la vergüenza que me da, nunca me había imaginado salir en una película, y menos en una así», apuntó Oihane, que viajó desde Arbizu (Gipuzkoa) por recomendación de una amiga. «No sería la primera vez que me dicen que parezco alemana o de Europa del Este». Alexandra sí que lo es. Una mujer moldava llegada desde Valladolid que se presentó junto a sus dos hijos, Luka y Alexei. «Una amiga me dijo que buscaban chicas del Este y yo dije, 'a mí me da igual, me apunto'. Hemos venido casi tres horas de viaje para probar suerte». Para ella, los cambios de imagen no son un obstáculo. «He tenido el pelo corto, rosa, negro… de todo. Eso no me da miedo, mi pelo crece muy rápido». Luka, con tan solo 6 años, lo tiene claro. Él quiere ser famoso. «Me da un poco de vergüenza, pero da igual. Quiero ser famoso», afirmó confiado.

Es un proceso lento que también ha pasado por Bilbao, Logroño y Pamplona. Vitoria es la cuarta parada antes de la última que vuelve hoy a la capital navarra. De momento, cuentan con cerca de 350 mujeres. «Necesitamos 400, pero para llegar a esa cifra necesitamos contar con unas 600 o 700 candidatas, porque no todas cumplen los requisitos o finalmente no podrán estar en el rodaje por problemas de agenda», aclaró Echeverría. Ayer, además de Oihane y Alexandra se presentó gente de distintos puntos de la península. «Han venido chicas de Logroño, por ejemplo, que era lo más cercano que les quedaba, porque han decidido que hoy era el día perfecto para ellas», explicó la responsable de la selección.

Barracones desde cero

El rodaje se llevará a cabo en Pamplona del 29 de septiembre al 24 de octubre, donde se recrearán escenas clave. «Se van a construir barracones desde cero en Pamplona, lo que dará mucha fuerza visual, y demuestra que es un proyecto muy grande», señaló la directora del casting. Buena parte de la producción ya se rodó en Polonia, Alemania y Barcelona, pero Pamplona acogerá, en principio, la parte final del proyecto.

La película se centra en el campo de concentración exclusivo de mujeres y niños de Ravensbrück, activo desde el inicio de la II Guerra Mundial hasta su desenlace (1939-1945). Ubicado 90 kilómetros al norte de Berlín, pasaron por él más de 130.000 prisioneras, la mayoría presas políticas, que fueron forzadas a prostituirse.

Pese a que la convocatoria está abierta también online, Echevarría valoró la implicación de las féminas que acudieron en persona para obtener una mejor visualización de los perfiles. De cara al rodaje prevé que «muchas vengan de ciudades cercanas –intentamos que de un radio de 50 kilómetros– y se organicen entre ellas para facilitar el desplazamiento. Hay gente a la que le encanta tanto el cine que vienen en coches llenos». Sin embargo, están «valorando» facilitar un autobús en relación a las personas que sean conovocadas para cada sesión.