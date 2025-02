El colorido cartel del Carnaval de Vitoria: homenaje a Matisse y al folklore

Ramón Albertus Miércoles, 5 de febrero 2025, 11:18 | Actualizado 11:45h. Comenta Compartir

Un fondo azul en el que cinco personajes avanzan de la mano. El ambiente es mágico: confeti flotando en el aire, disfraces de tonos verdes, amarillos y rojos… Y, en el espectador, se dibuja una sonrisa. El cartel del Carnaval de Vitoria de este año cuenta con el sello inconfundible de Saioa Aginako, una artista local que, hace tres años, decidió dejar la Psicología para dedicarse por completo al dibujo. Desde entonces, ha sido seleccionada en certámenes como Iberoamérica Ilustra y los World Illustration Awards (WIA). También recibió la beca Bekikasle, que otorga la feria de dibujo Mazoka, y ahora estampa su firma en uno de los pósteres más repetidos por las calles de la ciudad.

En esta ocasión, el diseño de la vitoriana remite de forma clara a 'La danza', de Henri Matisse. Un guiño evidente en la estructura circular de los trazos, al que suma su propia experiencia y recuerdos. «Siempre he vivido el Carnaval, me gusta disfrazarme y partí de todo eso que me gustaba», explica. «Tienen que ver con lo mágico y lo oculto, y es una oportunidad para interpretar un papel distinto por un día».

Los personajes van disfrazados de guepardo, payaso o plantas. Esa conexión con la naturaleza y el folklore es una constante en su obra. En este caso, la invitación a la fiesta es vibrante y el resultado, uno de los carteles más llamativos de los últimos años. Su proceso de creación es laborioso: parte de un boceto a lápiz y, en esta ocasión, recurrió a la técnica del grabado con sellos de goma EVA, combinando técnicas analógicas y digitales.

Su trabajo fue seleccionado entre 42 propuestas por un jurado compuesto por cinco profesionales del diseño —Diga Elkartea, los centros Idarte, la Escuela de Artes y Oficios, y el bachillerato artístico de Ekialdea—. «En materia de ilustración hay mucho talento, y carteles como este lo ponen de manifiesto», apunta Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación. El premio ha sido de 2.000 euros para el cartel ganador y de 500 euros para los finalistas.

Con este gran cartel se aleja también la sombra de Rubén Lucas García, polémico ganador en años anteriores que fue acusado de emplear Inteligencia Artificial y modelos repetidos para hacerse con concursos en diferentes certámenes de España.