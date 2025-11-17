Carretillas de última generación en Correos y un gigante carguero en DHL

El elevado volumen de mercancías que gestionan en estas intensas semanas las empresas logísticas en Álava requieren de equipos cada vez más sofisticados. En Correos, ... para esta campaña su Centro de Tratamiento Automatizado ubicado en el polígono de Jundiz ha incorporado diez nuevas carretillas industriales para el traslado de las cargas, avanzan desde la firma. Se trata de vehículos que se emplean para «levantar, transportar y apilar» los envíos a los que diariamente se les da salida en esta gran nave.

Con la incorporación de estos nuevos modelos se ha «agilizado» la carga y descarga de los camiones que operan en este recinto y que disponen de ventanas horarias ajustadas para poder completar estas operaciones. La puntualidad en la salida de las rutas, inciden, resulta «fundamental» para cumplir con los plazos de entrega comprometidos. Por ello, los nuevos equipos son «más eficaces» y «mejoran la eficiencia» de estos procesos.

Además, de cara a estas ajetreadas semanas, desde el Área Norte de la empresa, que incluye a Álava, se han incorporado siete camiones con capacidad de entre 80 y 180 toneladas que permiten reforzar las rutas habituales por el aumento de envíos. Un apoyo a los 28 vehículos eléctricos que conforman la flota en la provincia. Mientras, el CTA de Júndiz está renovando también su iluminación e instalando bombillas led dentro de su plan de eficiencia energética y sostenibilidad de producción.

«Optimizar» rutas críticas

También en Foronda se fortalecen medios para atender la avalancha de mercancías que se avecina. DHL incorporará aeronaves con mayor capacidad en rutas estratégicas para «optimizar» la conexión entre España, Europa y otros mercados clave. Por ejemplo, sumará un Airbus 300 en la ruta con origen Leipzig que enlaza con Lisboa desde Vitoria con una bodeja de carga mayor a la del Boeing 757.

El gigante de la paquetería, que mueve más del 90% de las mercancías que pasan por el aeropuerto vitoriano, explica que, dado que su red actual ofrece la capacidad necesaria para absorber el incremento de volúmenes previsto, en lugar de ampliar rutas, han «optimizado» las existentes, reforzando la coordinación entre vuelos y operativas terrestres. Una estrategia que permite «mejorar la eficiencia y la puntualidad sin necesidad de aumentar el número de enlaces». «Nuestra red aérea nos permite garantizar una respuesta ágil y mantener la puntualidad», remarca la firma alemana.