Las carreras ilegales de coches en Júndiz se trasladan ahora a Miranda

«Tenemos constancia de que llevan dos semanas viniendo» al polígono de VBayas «de forma consecutiva. La primera nos enteramos por los vídeos de las ... redes sociales que habían quedado en Vitoria» –en Júndiz, noticia revelada por ELCORREOel pasado día 11– para luego trasladarse a Lantarón y a Miranda. Sin embargo, el pasado viernes por la noche, se reforzó la vigilancia y se filió a los conductores de varios vehículos, confirmando la presencia de aproximadamente 25 coches», informó ayer Pablo Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Según ha podido saber este periódico, en torno a 125 personas se congregaron el viernes día 17 en el polígono de Bayas para realizar carreras de coches con derrapes y diversas piruetas. De los 25 vehículos participantes, se identificó a 10 conductores por parte de la Policía Nacional y la Policía Local, la mayoría de ellos de Vitoria y otros municipios cercanos; y también se procedió a imponer hasta 4 sanciones por conducción negligente, falta de licencia de conducción, ausencia de documentación e ITV en regla. El objetivo no era otro que poner fin a la cita y dispersar a participantes y público.

Así, Miranda es ahora una alternativa a las clásicas carreras ilegales de Júndiz. El pasado día 11 en el polígono alavés se congregó hasta medio millar de personas, que luego fue a Lantarón y Miranda. De telón de fondo, el fallecimiento de dos jóvenes, Izaro y Cristian, en una quedada similar realizada el 12 de enero de 2024.