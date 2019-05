La Carrera de Cascabeles vuelve el sábado al centro de Vitoria Una edición anterior de la carrera de cascabeles. La prueba comenzará a las 12.00 horas en la plaza del Arca y tendrá un recorrido aproximado de un kilómetro por la calle San Prudencio SARA LÓPEZ DE PARIZA Jueves, 9 mayo 2019, 16:13

'Por una sociedad inclusiva', este es el lema de Carrera de Cascabeles organizada por la ONCE y que se celebrará este sábado en Vitoria. El slogan de esta XXIV edición es el mismo que el de las anteriores y es que según señala el delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza, «es una reivindicación que sigue muy presente». El objetivo de la prueba no consiste en llegar el primero a meta ni en ser el que más corre, incluso se puede hacer andando. El propósito fundamental es ponerse en la piel de quien cada día tiene que enfrentarse a diferentes barreras y situaciones complicadas debido a sus problemas de visión.

La carrera comenzará a las 12.00 horas desde la plaza del Arca y tendrá un recorrido de un kilómetro a través de la calle San Prudencio. Las inscripciones para participar, que serán gratuitas, podrán realizarse desde las 10.00 horas en el punto de salida. Quienes deseen vivir la experiencia de correr a ciegas lo harán en parejas, colocándose uno de ellos un antifaz y unidos mediante una cuerda. Además, todos los participantes portarán un cascabel como señal auditiva para las personas ciegas.

La cita, que comenzó su andadura en Vitoria y ahora se ha trasladado a las otras dos capitales vascas, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno vasco y la Fundación Vital. Este año se entregará el tradicional Cascabel de Oro a la asociación Gesto Deportivo «por su trabajo en el desarrollo de programas y talleres formativos que permiten mejorar la calidad de la deportividad en los eventos deportivos en edad escolar». La cifra de participantes ha rondado los 300 en ocasiones anteriores, una cifra que los organizadores quieren mantener, por lo que animan a toda la ciudadanía a acercarse el sábado a la plaza del Arca, «a sentir y a confiar en el que tenemos al lado».