Carlos Tarque en Vitoria: «No todas las canciones son autobiográficas»

Ramón Albertus Sábado, 8 de febrero 2025, 00:17 Comenta Compartir

Su voz rasgada, esa pose de tipo serio y la factura de un puñado de temas que han entrado al olimpo de clásicos del rock español –'Carolina', 'Llamando a la tierra', 'Miedo'– se suman a la forma apasionada de hablar de los discos que le han marcado, de los recuerdos de directos y el sentido de algunas de sus letras. Lo llamativo es que todo parece surgir de forma natural, sin ese tono impostado que parece adueñarse de algunos iconos musicales.

Tarque hace escala esta noche en la sala Jimmy Jazz de Vitoria (inicia a las 22.00, 25 euros) con su proyecto en solitario, acompañado por la Asociación del Riff: Carlos Raya (guitarra), Iván González (bajo) y Eduardo Giménez (batería). «Cuando pienso en Vitoria, se me viene a la cabeza rock and roll: las tiendas, el Azkena, la propia Jimmy Jazz…», cuenta el músico, que presenta en directo los temas de 'Tarque' y sobre todo de 'Gira Vol. 2', ambos trabajos con Raya como productor.

Uno de los cortes más llamativos del último álbum es 'Lluvia de abril', cuyo estribillo resuena con especial fuerza sobre un modo de vida («La música nos salva, razón para vivir, soñar y no dormir»). «La música ha sido el flotador que me ha permitido seguir adelante», confiesa el cantante. «Llevo 23 años viviendo de esto, a veces mejor o peor, pero casi siempre mejor».

El compromiso con su oficio se ha mantenido innegociable, incluso en las circunstancias más adversas. Unos días antes de su concierto en la capital vasca, Tarque reconocía que arrastraba un resfriado. «Tener un catarro para cantar es molesto, pero hay que esforzarse. Nunca he suspendido un concierto por estar mal, ni siquiera con fiebre».

A pesar de la intensidad de algunos versos de sus canciones, el artista aclara que no todo su repertorio es autobiográfico. «Se suele pensar que el autor siempre habla de sí mismo, pero puede ser una ficción. Con un director de cine o un escritor no ocurre tanto. Y no necesariamente tienes que estar hablando de ti toda tu vida».

Entre otras canciones que llevará al escenario de la icónica sala vitoriana destaca a su vez 'Bombas en son de paz', una crítica social con versos como «El futuro hace tiempo que pasó / la máquina al fin nos devoró / nos convirtió en robots». En realidad es una rareza en su discografía, más próxima al rock combativo de otras bandas de su generación. El eco de los conflictos bélicos en la actualidad y el poder de las grandes corporaciones tecnológicas atraviesan este tema.

Regreso de M-Clan en 2026

Si hay algo que distingue su proyecto en solitario de M-Clan, una de las bandas del rock con más huella anglosajana, es la crudeza. «No lo analizo tanto», reconoce. «Pero es cierto que Tarque nació con la idea de dar un giro hacia el rock duro, más potente. Sin llegar a hacer metal ni heavy metal», explica.

La gira con sus 'asociados' concluirá en dos semanas, el 22 de febrero en Murcia. Por su parte, el regreso de M-Clan está previsto para 2026. «Es un grupo que funciona muy bien porque es un clásico. Hubo una época en la que tenías que ser 'indie' y joven para tocar en un festival, pero, por suerte, eso ya no es así». Entre ambos proyectos apunta que intentará tirarse ese año «calmado» y realizar algún viaje.

– Uno de los grandes éxitos de M-Clan, 'Llamando a la tierra', es una versión de Steve Miller Band. ¿Vieron dinero por ella? ¿Tuvieron los derechos?

– No. La grabamos antes de pedir los permisos de adaptación y no nos los concedieron. En ese sentido, nada. Pero si piensas que esa canción fue número uno en España y en una semana vendió 40.000 discos, daba igual. Hizo que llegáramos al gran público.

En su biografía hay otro detalle curioso: aunque la mayoría lo considera murciano, nació en Santiago de Chile. «Mi abuelo emigró de Galicia a Sudamérica. Mi padre se casó allí y vivieron en Uruguay y Chile. Luego llegó la dictadura de Pinochet y nos fuimos en 1974», relata. Aunque reconoce que no conserva recuerdos de esa infancia latinoamericana.

Su voz está considerada una de las mejores del rock español, un halago que se toma con naturalidad. «Siempre se necesita etiquetar las cosas, pasa en todo. Lo de 'la mejor voz', habrá quien no lo piense así», dice. «Eso sí, si dijeran que es la peor, me jodería», bromea. Entre sus grandes referentes vocales se encuentran Bon Scott, de los AC/DC, o Paul Rodgers. «Hay voces de las que soy fan y lo seguiré siendo siempre».