Caracoles para cuidar la piel y el planeta La bióloga Beatriz Uralde saluda a uno de sus cientos de caracoles frente al edificio Bic Araba. La empresa Lycolab produce colágeno natural en el Parque Tecnológico de Álava JUDITH ROMERO Domingo, 24 marzo 2019, 01:02

Un terreno lleno de caracoles le sirvió de inspiración para convertirse en su propia jefa y obtener un colágeno natural codiciado por las empresas de cosmética. La bióloga técnica Beatriz Uralde residía en Bilbao cuando, tras un divorcio, regresó a su Vitoria natal. «Volver a casa de mis padres con mi hijo parecía un fracaso, pero las cosas no han salido mal», celebra. Cinco años más tarde está al frente de Lycolab, el laboratorio en el que transforma la baba de caracol en colágeno natural, un producto con capacidades regeneradoras que aporta firmeza a la piel.

El primer paso para obtener esta materia prima antes de distribuirla consiste en comprar caracoles vivos a un criador. «Son los mismos que se utilizan para comer, pero estos tienen la suerte de marcharse de aquí vivos», explica Uralde. Comprometida con el bienestar animal, se encarga de que estos animales no sufran durante el proceso en el que obtiene su baba, protegido bajo secreto industrial, en su laboratorio del Parque Tecnológico de Álava. Más que adaptar estos animales a sus necesidades, Uralde respeta sus ciclos vitales. «Los caracoles hibernan durante meses y están activos en primavera y verano, cuando encuentran las condiciones óptimas de lluvia y temperatura», apunta.

Un pienso rico en calcio para que sus conchas se mantengan fuertes y un poco de agua bastan para mantenerlos en buen estado hasta el momento de obtener su baba, que después se ultracongela a -80º grados. «Es muy rica en colágeno orgánico, estoy en proceso de certificarla como ecológica y se emplea en productos como cremas y aceites», enumera la antigua trabajadora en analítica veterinaria. El último paso es liofilizar la baba para garantizar su perfecta conservación. Medio kilo de esta secreción se transforma en 5 gramos de colágeno natural en polvo, más sencillo de transportar y distribuir. «Durante años la baba de caracol ha sufrido un descrédito porque se han comercializado productos que habían perdido sus propiedades y eran prácticamente agua, pero estos polvos las mantienen intactas», afirma Uralde.

A sus 49 años, esta bióloga no puede evitar reírse al recordar cómo pensó en embarcarse en esta aventura en la que le acompaña su hermano, su único empleado. «Un amigo de mi padre había heredado un terreno que no le servía para nada porque estaba lleno de caracoles». Decidió presentarse al programa Inizia de la UPV/EHU, y más tarde recibió la beca Ekintzaile del Gobierno vasco. «Esos 30.000 euros fueron de gran ayuda, y después recurrí a la financiación privada», explica. «Gaztenpresa de Laboral Kutxa me ayudó mucho a analizar la viabilidad del proyecto», subraya.

El salto, en 2018

Finalmente, Lycolab se convirtió en empresa en julio de 2018. Tras unos meses en los que se ha centrado en las ventas y se ha adaptado al mundo de la cosmética, Uralde ha comenzado a vender las primeras partidas y espera ver pronto cremas de sus clientes con su colágeno natural en el mercado. «Un emprendedor necesita ayuda para empezar, y yo recibí mucha. Desde la compañera del Centro Lascaray que me prestó un liofilizador hasta el farmacéutico Francisco Etchaberry, quien me enseñó a aplicar el colágeno a cremas y aceites», agradece la bióloga.