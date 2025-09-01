El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz volverán el jueves a Vitoria. igor martín

Cantantes, actores, humoristas e 'influencers' desfilan por la alfombra

Entre hoy y el sábado se presentarán programas como 'Masterchef Celebrity', 'La Voz', 'Supervivientes All Stars' y series como 'La Caza', 'Zoomers' o 'Poquita Fe'

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Vitoria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:21

Rostros más que conocidos para el público general como Risto Mejide, Vicente Vallés, Eva González o Marta Hazas junto a otros que triunfan entre las ... nuevas generaciones como el actor Gabriel Guevara o las gemelas Twin Melody que revientan Instagram y TikTok con sus vídeos. En el FesTVal hay espacio para todos a lo largo de una intensísima semana que arranca hoy y que finalizará el sábado por todo lo alto con la gala final. Entre medias habrá presentaciones y proyecciones de programas y series de ficción de cadenas nacionales y plataformas de 'streaming'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a dos menores cuando robaban en una autocaravana aparcada en Vitoria
  2. 2

    Destroza una mampara en el hospital Txagorritxu porque tardaban en atenderle
  3. 3

    La proporción de alumnado «vulnerable» aumenta en todas las zonas escolares de Álava
  4. 4

    Vitoria desplegará su potencial congresual el 6 de octubre con una cumbre mundial
  5. 5

    La primera ronda de la Ertzaintza en Vitoria
  6. 6

    La Laurel ya no es lo que era
  7. 7

    Sorprenden a dos menores cuando robaban en una autocaravana aparcada en Vitoria
  8. 8

    El Alavés se blinda para mantener a Carlos Vicente
  9. 9

    El propietario del Hapoel Tel Aviv descubre que Howard «fue ofrecido» para jugar con Israel
  10. 10

    Vitoria refuerza su red de bidegorris a los polígonos con el reto de duplicar el uso de la bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cantantes, actores, humoristas e 'influencers' desfilan por la alfombra

Cantantes, actores, humoristas e &#039;influencers&#039; desfilan por la alfombra