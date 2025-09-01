Cantantes, actores, humoristas e 'influencers' desfilan por la alfombra

Rostros más que conocidos para el público general como Risto Mejide, Vicente Vallés, Eva González o Marta Hazas junto a otros que triunfan entre las ... nuevas generaciones como el actor Gabriel Guevara o las gemelas Twin Melody que revientan Instagram y TikTok con sus vídeos. En el FesTVal hay espacio para todos a lo largo de una intensísima semana que arranca hoy y que finalizará el sábado por todo lo alto con la gala final. Entre medias habrá presentaciones y proyecciones de programas y series de ficción de cadenas nacionales y plataformas de 'streaming'.

La cita arranca hoy con dos platos fuertes. 'La Voz', el talent show musical de Antena 3, llega a Vitoria con todo su elenco: Eva González, Sebastián Yatra, Malú y Mika. Por la noche desfilará por la alfombra naranja Sandra Barneda para presentar 'Supervivientes All Stars' junto a algunos participantes de ediciones anteriores como Adara Molinero, Marta Peñate o Alejandro Nieto.

Mañana se estrenarán 'Bailando con las estrellas', 'Zoomers' y 'Entrepeneurs', el nuevo proyecto de Rober Bodegas y Alberto Casado, integrantes de Pantomima Full. El miércoles llegan dos estrenos de series de ficción: 'La Agencia' (Javier Gutiérrez, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Marta Hazas) y 'Sin Gluten' (Diego Martín y Antonio Resines, entre otros). El jueves la estrella indiscutible de la jornada será un clásico, 'Masterchef Celebrity'. En esta nueva edición Samantha, Pepe y Jordi juzgarán las dotes culinarias de famosos como Alejo Sauras, Rosa Benito, Soraya Arnelas, José Manuel Parada, Mariló Montero o Torito. También ese día se estrenará 'La Caza' con Megan Montaner, Silvia Alonso y Félix Gómez.

La cita ha reservado para el viernes 'Poquita Fe', con Raúl Cimas y Esperanza Pedreño; la ficción 'Mar Afuera', y 'El otro lado de la mesa', la nueva apuesta de ETB para la próxima temporada. El broche final al festival de televisión más longevo de todo el país lo pondrá el sábado la gala de clausura presentada por el periodista Jota Abril y la actriz Ane Rot. Se entregarán los premios Mainat a Risto Mejide, Klaudio Landa, Ana María Bordas y Vicente Vallés.