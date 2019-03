Cancelado el concierto de The Mani-las hoy en Hell Dorado La actuación se encuadraba dentro del programa carnavalero que ha preparado el club de Venta la Estrella para la tarde del sábado NATXO ARTUNDO Sábado, 2 marzo 2019, 12:40

Quienes tenían apuntada la tarde del sábado en sus agendas para disfrutar de la avalancha de actitud, ganas de diversión y musicalidad bien -o mejor- entendida que se esconde detrás de las hermanas The Mani-las (Mariana Manila a la batería, Olaia Manila a la guitarra y Maika Manila al bajo) deberán cambiar de planes. Porque el concierto que el trío tenía previsto en la sala Hell Dorado se ha cancelado. Los responsables del local de Venta la Estrella lamentan las molestias desde su propia página web y comunican a los afectados que «se devolverá el importe de las entradas en el lugar donde se adquirieron» y el dinero de los tickets comprados online «se reintegrará el próximo martes en la cuenta en que se cargaron».

La fallida cita con The Mani-las formaba parte del programa carnavalero y especialmente lúdico que el club de Oreitiasolo ha preparado para el sábado con la celebración de la velada dedicada a sus socios –que iniciarán la fiesta ya a las 20.30 horas– y, a continuación, toda una fiesta de rock y disfraces, a partir de la apertura de las puertas, sobre las 22.00.

Unos sesenta minutos más tarde, serán los gallegos Rockers Go To Hell: Oscar Caramés (batería), Mikelini Martínez (contrabajo), Kiko The Jams (guitarra y coros) y Álvaro Dorda (cantante). Hace ya dos décadas que este último y el guitarra, que desempeñaban funciones similares en Las Mandrágoras, decidieron montar un repertorio de canciones de los grandes de los años 50: Elvis, Gene Vincent, Johnny Burnette, Eddie Cochran, Warren Smith, Link Wray o Jerry Lee Lewis, que revisaron con una mirada punk. La banda se ha ganado una merecida reputación entre los sonidos más añejos y salvajes. Su diverso repertorio se renueva constantemente con más y más himnos de la época dorada, tamizados por una formación que conjuga la solvencia interpretativa y el 'show' visual .

Según el horario, 30 minutos después de medianoche se hará la entrega de los Sombreros (Mexicanos) de Oro. Este año se premiarán las categorías 'Inquilino del Infierno', 'Espuelas', 'Rompe Pistas', 'Tú sí que molas' y 'El disfraz más molón'.