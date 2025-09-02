El campus del vino pide los permisos para su futura sede de Laguardia

José Manuel Navarro Martes, 2 de septiembre 2025, 00:15 Comenta Compartir

El campus del vino empieza a ultimar los preparativos antes de comenzar las obras de sus dos futuras sedes de Vitoria y Laguardia. Con vistas a que los trabajos para levantar las dos sedes se pongan en marcha a finales de este año –la Diputación sostiene que la construcción de los dos edificios comenzará en el mes de diciembre– para empezar las clases en 2027, la fundación responsable de esta instalación ha presentado ya ante el Ayuntamiento de Laguardia la solicitud para obtener la licencia que permita dar clases en la parcela contigua a la Casa del Vino.

La petición fue publicada ayer en el boletín oficial alavés –en ella, el EDA Drinks & Wine Campus se define como «centro de formación e innovación»– y ya está sometida a información pública para que los vecinos puedan presentar alegaciones. La sede ubicada en la cabecera de Rioja Alavesa tendrá 2.500 metros cuadrados de superficie y estará más enfocada al sector del vino y el emprendimiento.

Contará con una incubadora de 'startups'. Habrá una sala de análisis sensorial, dos laboratorios (de microbiología y física y química, respectivamente), cuatro talleres y un auditorio. Su planta piloto, de más de 700 metros cuadrados, estará dedicada a la vinificación con áreas de fermentación y envejecimiento.

Según el cronograma presentado por las instituciones en julio, este mes debería ser clave para el proyecto. Se espera que a lo largo de septiembre, una vez concluido el proyecto de ejecución, se convoque la licitación para construir ambas sedes. Una vez se adjudiquen estos trabajos, se espera que las obras comiencen en diciembre de 2025 para levantar 'Mugarik gabe' ('Sin fronteras' en castellano), que es titulo que el estudio de arquitectura Carvalho Araújo ha puesto al proyecto.