El campus del vino busca empresa para iniciar sus obras en diciembre

Con el diseño ya definido por el estudio Carvalho Araújo, el campus del vino se prepara para pasar del papel al ladrillo. La fundación EDA ... ya ha sacado a contratación las obras de las sedes de Vitoria y Laguardia con un presupuesto de 14 millones de euros sin contar el IVA.

El contrato fija un plazo de 17 meses para su ejecución. Con ese cronograma habría margen de sobra para iniciar los trabajos en diciembre de este año –esa es la previsión que siempre se ha indicado desde las instituciones para poner la primera piedra– y culminarlos a tiempo para comenzar el curso 2027-2028, cuando la entidad que preside Elisa Ucar prevé abrir sus aulas.

Sin embargo, en los pliegos el propio EDA Drinks & Wine Campus advierte «de que el proyecto de ejecución correspondiente al edificio a construir en Vitoria-Gasteiz se ha elaborado teniendo a la vista las determinaciones del nuevo Plan General, si bien se halla pendiente de aprobación definitiva».

Y aquí es donde podría haber un problema. «En el supuesto de que, una vez formalizado el contrato con quien resulte adjudicatario de la presente licitación, todavía no hubiera tenido lugar dicha aprobación y, en consecuencia, no se hubiera podido obtener la correspondiente licencia, la ejecución del contrato quedará suspendida hasta el momento de la correspondiente aprobación de la licencia». Es decir, que el proyecto podría verse atrasado en Vitoria –no en Laguardia, donde las obras seguirían– si el nuevo Plan General no llega a tiempo. Lo último que ha dicho en público el Consistorio es que un informe sobre el espacio aéreo de la capital es el responsable del atraso que acumula la norma urbanística.

El edificio de Vitoria se ubicará entre la sede del Gobierno vasco y la estación de autobuses, mientras que la de Laguardia se levantará en una parcela contigua a la Casa del Vino. En Vitoria la formación se dedicará más al ámbito de las bebidas destiladas, fermentadas y bajas en alcohol, así como a la cerveza. En Laguardia, en cambio, será el vino el protagonista de la educación que se impartan en sus clases. En la capital alavesa habrá un gran auditorio, mientras que el edificio de Rioja albergará una incubadora de 'startups'. Las constructoras tienen hasta el 13 de noviembre para presentar ofertas y llevarse el contrato público.