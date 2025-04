Un camión choca contra el puente de San Antonio en Vitoria

I. M. Miércoles, 23 de abril 2025, 18:49 Comenta Compartir

Un camión ha chocado este miércoles contra el puente de la calle San Antonio en Vitoria. El vehículo superaba la altura máxima permitida y no ha podido pasar por debajo de la estructura, golpeándola con la parte superior del remolque, que ha quedado seriamente dañado en el accidente. El motor funcionaba perfectamente, por lo que la calzada se ha podido despejar con rapidez.

El camión, de transporte de mercancías, trataba de entrar en el puente procedente de la zona de las universidades y, al no poder pasar, ha quedado atrapado debajo. El puente no ha sufrido daños de consideración y tampoco el conductor tiene que lamentar heridas. Ha sido atendido en el lugar por sanitarios y ha salido ileso del percance, ocurrido a eso de las 17.15 horas, pero se enfrenta a una posible multa al infringir la normativa de altura del puente, fijada en 3,25 metros.

Es una 'traición' habitual de los GPS, que no tienen en cuenta estas circunstancias. No es la primera vez que en Vitoria se producen episodios similares a causa de una guía desafortunada. Puntos 'ciegos' de la capital alavesa como los peldaños de la Cuesta de San Francisco. Con los camiones el problema se ha replicado durante años en distintos puntos. La cuestión aquí no tiene que ver con indicaciones equívocas, si no que el navegador no es del todo cauteloso con las dimensiones de los vehículos a los que dirige y les conduce hacia túneles donde no caben.

Así, puentes como el de la Senda, el paso subterráneo de la calle San Antonio o el viaducto de Portal de Castilla han protagonizado varios accidentes de tráfico recientes.