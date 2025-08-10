Cambio de manos en la gasolinera de Arkaute que suma meses cerrada

Se ha convertido en una especie de gasolinera 'fantasma'. Se trata de la estación de servicio ubicada en la entrada a Vitoria a la ... altura de Arkaute, en la carretera nacional 104 rumbo a la Venta del Patio. Pese al estado relativamente actual y moderno de la instalación, acumula un largo tiempo clausurada.

El complejo, vallado desde hace meses con señalización que prohíbe el acceso y una furgoneta permanentemente aparcada junto al cerco, consta de varios surtidores además de una zona de cabinas para el lavado de vehículos. ¿A qué se debe está situación? La estación de servicio se encuentra en estos momentos en proceso de cambio de titularidad, según transmiten portavoces de Repsol.

Hasta ahora se trataba de una instalación abanderada de la firma, es decir, que operaba con la imagen y marca de la citada distribuidora, pero estaba en manos de otro gestor, y actualmente se está gestionando el proceso para que Repsol se haga con su titularidad.

Sobre la posibilidad de que pueda reabrirse este punto de repostaje y los plazos para ello, desde la compañía petrolera se limitan a señalar que se encuentran en estudio y valoración de distintas opciones para decidir qué hacer con la estación. La situación de este establecimiento, que contaba con la correspondiente tienda y personal de atención, sorprende a los conductores que circulan por este punto de acceso y salida de la capital.

La gasolinera lleva «muchos meses» clausurada, constatan desde la Junta Administrativa de Arkaute, que no cuenta con más noticias sobre la situación del establecimiento. En el Ayuntamiento vitoriano tampoco tienen constancia de irregularidades y señalan que la estación tiene la licencia de actividad vigente, apuntan fuentes del área municipal de Urbanismo.

Se da la circunstancia de que la estación de servicio se ubica a pocos kilómetros de otra gasolinera de la misma multinacional situada en la zona, concretamente en la calle Portal de Elorriaga del barrio de Salburua. La de Arkaute es una de las alrededor de 70 estaciones de servicio que alberga la provincia de Álava, de acuerdo con los datos del Ministerio de Transición Ecológica. De ese número, casi la mitad de estos puntos de repostaje se ubica en la capital, mientras que un tercio de las gasolineras pertenece a grandes multinacionales. En los últimos cursos están ganando terreno, sobre todo en las zonas industriales, estaciones de compañías 'low cost', muchas desantendidas.