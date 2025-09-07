Cambio brusco del tiempo en Álava: de la noche tropical al ambiente fresco y la lluvia Tras una madrugada por encima de los 22 grados en Vitoria, las máximas sufrirán un bajón

Saioa Echeazarra Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:28 | Actualizado 10:48h. Comenta Compartir

Nuevo giro en el tiempo en Álava. Tras las temperaturas tan cálidas de la pasada noche, donde el mercurio ha superado los 22 grados a las 3.30 horas de la mañana en Vitoria, el sofoco remitirá a lo largo de este domingo. Las primeras horas todavía serán cálidas debido al viento sur de la mañana, aunque irá perdiendo gran parte de su fuerza y acabará por girar a noroeste.

De modo que, según pronostica Euskalmet, las máximas bajarán, aunque todavía serán veraniegas. El cielo irá pasando de las nubes altas y a una nubosidad más densa, que al final del día pueden dejar algunas gotas. En la capital alavesa se esperan 28 grados de máxima, mientras en Rioja Alavesa se prevén 30 ºC.

🌡T (07:00etan) ºC:



📌Zorrotza (Bilbao): 27

📌Galindo (Sestao): 27

📌Lasarte: 26

📌Zarautz: 26

📌Igorre: 24

📌Arrasate: 23

📌Otxandio: 20

📌Abetxuko (Gasteiz): 20

📌Agurain: 19 pic.twitter.com/XFLexIq4wK — Euskalmet (@Euskalmet) September 7, 2025

El lunes se presenta como una jornada «húmeda, fresca y con abundante nubosidad» sobre todo en la costa, si bien, en Álava la nubosidad no estará tan cerrada y la lluvia será más esporádica, abunda la agencia vasca de meteorología. El viento reinante será de componente norte. En cuanto a las temperaturas máximas, bajarán de forma acusada. En Vitoria no se van a superar los 20 ºC.

Para el martes, aunque arrancará nublado, con el paso de las horas aparecerán algunos claros y podrían escaparse «algunas gotas». El viento soplará de componente norte y las máximas apenas cambiarán, se moverán en el entorno de los 18 ºC en la Álava central.