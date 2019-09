Con las cámaras y sensores «es más fácil» aprobar el carné de conducir Leire estaciona el coche de la autoescuela con la ayuda de una cámara trasera bajo la atenta mirada de Gonzalo, su profesor. / MAIKA SALGUERO Las autoescuelas se adaptan a la nueva norma de la DGT, que ya permite utilizar ayudas a la conducción en el examen práctico JON ANDER GOITIA Lunes, 16 septiembre 2019, 20:28

Sacarse el permiso de conducir y colocar la 'L' en el coche ahora es más fácil que nunca. Porque los alumnos de las autoescuelas ya no encararán solos el examen práctico, sino que se pondrán al volante ayudados por la tecnología, que les echará un capote en aquellos campos que mayor índice de suspensos recogían hasta la fecha. La actualización en los modelos de exámenes que anunció hace ya tres meses la DGT vio ayer por fin la luz verde. Se puso en marcha, por lo tanto, la nueva normativa que pretende adaptar las pruebas a lo que serán los coches del futuro. Es decir, permitir a los aspirantes al carné valerse de los avances tecnológicos que traen de serie los coches para conseguir el tan ansiado 'apto'.

Por lo que caer eliminado por no dar las luces a la entrada de un túnel ha pasado ya a la historia. Al igual que suspender por golpear a un coche a la hora de aparcar –habrá excepciones– gracias a la cámaras y sensores de proximidad que chivarán de cualquier peligro o por los tan temidos momentos en los que el coche se cala una y otra vez. En definitiva, ocho ayudas que permitirán que muchos jóvenes –también adultos– se animen a presentarse al examen, después de que los últimos años la tendencia fuese negativa; un 40% menos en una década.

Esta nueva normativa, que recibe el visto bueno del alumnado, no acaba de convencer a los profesionales del sector. Por una razón muy sencilla, porque «unos partirían con ventaja» desde el momento que arrancan el coche y se activa la tecnología. Y es que no todas las autoescuelas cuentan con vehículos tan equipados. «A pesar de que todos los coches estén homologados para los exámenes, no todos cuentan con tantas ayudas». Por lo que se produciría una brecha entre los que se enfrentan a la prueba de treinta minutos de la mano de la tecnología y los que lo hacen a la vieja escuela. «Nos enfrentamos a un problema serio. Hay lagunas que se tienen que aclarar», advierte Pedro Dávila, presidente de la federación que agrupa a las autoescuelas de Álava.

¿Y cuáles son las ayudas que han levantado tanta polémica? Los alumnos ahora podrán aprovechar, por ejemplo, el sistema de ayuda de salida en pendiente, con lo que en las cuestas podrán soltar el freno sin miedo a que el coche comience a caer por la pendiente. La tecnología también les asistirá en uno de los motivos que más suspensos solía acarrear: activar las luces de manera automática a la entrada de un túnel. «No es justo que unos tengan que hacerlo manualmente antes de rebasar la señal y otros esperen a que lo haga el coche por su cuenta, porque en este caso actúa cuando la luz en el entorno es pobre y no cuando sobrepasa la señal», critica.

Asistencias en el aparcado

Por el momento, los alumnos seguirán siendo los que tomen siempre las riendas del volante, aunque no así en el caso de los pedales. Porque si bien la ayuda del profesor ante un posible caso de colisión estaba tipificada como eliminación, cuando es la ciencia quien actúa el alumno puede seguir respirando aliviado. «Estamos exigiendo que aclaren qué criterios hay que seguir en estos casos, porque no responden a un examen equitativo. Para compensar a los primeros se necesitarían otro tipo de ayudas, quizá el consejo puntual del profesor», censura Dávila.

Algunas ayudas Cámaras y sensores Dispositivos que mejoran el visionado y la percepción del entorno para realizar un estacionamiento Salida en pendiente Detector del ángulo de inclinación del coche que impide que se vaya hacia atrás al levantar el pie del freno Start-Stop Sistema de arranque que apaga el motor cuando está al ralentí y lo vuelve a encender al pisar el embrague

Algo que agradecerían durante la prueba de fuego del práctico, el aparcamiento. «Un motivo muy frecuente es que choquen con otro coche o que se suban al bordillo. La cámara y los avisos de proximidad les ayudarán a evitarlo». No obstante, «te ayuda a aparcar, pero no te aparca el coche». Por lo que, «va a seguir siendo el punto crítico del examen».

Las autoescuelas, por el momento, no echan el freno de mano, pero quieren aclarar ciertos puntos muertos. «Tenemos que fijar, junto con la DGT, los criterios a la hora de evaluar, teniendo en cuenta las ayudas. Porque se puede dar incluso el caso de que dos alumnos de la misma autoescuela se presenten en coches diferentes», explica. Aunque, eso sí, zanja cualquier tipo de dudas respecto del nivel de los noveles. «No saldrán menos preparados porque la asistencia es puntual», señala.