El «calvario» de los belenes de Zaramaga

A los hermanos Sánchez Álvarez (Josu, Mikel, Xabi, Zuriñe, Miren e Imanol) les castigaban de pequeños «en un cuarto oscuro» de casa en el que ... también se guardaban «las cosas que no servían»... hasta que llegaba noviembre. Entonces, su padre, Luis María Sánchez Íñigo, empezaba en esa misma habitación a dar rienda a una de sus pasiones: montar belenes. Los mismos que más de medio siglo después han protagonizado una de esas polémicas que no se ven venir y terminan bloqueando cuestiones tan sensibles para la memoria colectiva como el desarrollo del Memorial 3 de Marzo.

Los belenes del «cuarto oscuro» han ido creciendo a lo largo de los años en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís en Zaramaga, que acogerá el demandado Memorial. Pero la fundación que los protege no ha accedido a sacarlos de ahí hasta dar con una ubicación adecuada, por lo que las obras de la iglesia no han podido arrancar. Su nuevo hogar será un local de la diócesis en el centro de Vitoria, como avanzó EL CORREO. Pesebres, pastores y reyes magos ya se embalan en una delicada mudanza con el objetivo de reabrir la exposición al público dentro de un año.

Esta muestra de 16 belenes, algunos con 70 años de historia, es el legado de Luis María Sánchez Íñigo a Vitoria, su amada ciudad donde brilló en el urbanismo, la política, el deporte y, cómo no, en el arte de los Nacimientos, impulsando también el de La Florida. Al principio, como detalla su hijo Josu, «se pasaba mes y medio montándolos y cuando llegaba el 10 enero se tiraba todo». Eran de escayola o corcho, de difícil conservación.Hasta que dio el paso de construir estructuras más perdurables. «Cada año hacía uno nuevo, lo desmontábamos y se guardaba en almacenes». Y, después de un trabajo de muchos años que no quería que se perdiese, decidió contactar con la diócesis para poder exponerlos de manera permanente.

Ampliar María Gómez de Segura, Abilio Alfajeme y José María Lamelas.

Así llegaron estas «obras de arte» a la iglesia de San Francisco, en Zaramaga, en 2015. «Aita era muy tenaz y con el obispo Azurmendi consiguió que le dieran un local». En ese enorme espacio del interior del templo completó su gran obra, un belén de 168 metros cuadrados. Ycada Navidad, las puertas se abrían a los visitantes para que pudieran disfrutar de una exposición única con prácticamente una veintena de nacimientos y dioramas y medio centenar de fotografías.

La pandemia cerró la muestra en la Navidad de 2020. Pero lo que iba a ser una cuestión temporal se acabó convirtiendo en definitiva cuando las instituciones comunicaron que en esta iglesia se iba a construir el nuevo Memorial 3 de Marzo. «Me parece el sitio adecuado porque aquí ocurrió la tragedia, pero pedimos que nos ubicasen en otro lugar digno en el que poder montar todos estos belenes», asegura Josu Sánchez, que preside ahora la Fundación Belenista Francisco de Asís que gestiona este legado.

FUTURO La muestra dejará el templo este de año con el objetivo de exponerla otra vez en la Navidad de 2026

El conflicto se ha mantenido abierto desde 2021, con los belenes encerrados dentro del templo de Zaramaga sin poder ser visitados y sin encontrar tampoco un nuevo destino. «Ha sido un calvario...». Hasta esta semana, en la que se ha seleccionado un local en el centro de la ciudad que cederá la iglesia para acoger la exposición.

Ante la previsión de tener que afrontar una mudanza, integrantes de la fundación llevan ya varias semanas preparado el traslado de los belenes. El templo de Zaramaga están lleno de cajas gigantes de madera que ellos mismos han construido para embalar todo el material y sacarlo antes de que finalice el año. Temen que haya representaciones que se pierdan: «El belén grande va a ser muy difícil que se vuelva a montar».

Discípulos

Esa «obra maestra» no será la única que presente complicaciones. Los discípulos de Sánchez Íñigo se aplican desde 2016 en un taller en el que se han restaurado figuras y elementos belenísticos y se han alumbrado nuevas creaciones. Entre ellas, el nacimiento que denominan «de la cueva, el último que hizo Luis Mari» y que ahora temen que no se pueda recuperar.

De las manos de María Gómez de Segura, Abilio Alfajeme o José María Lamelas han salido nuevas escenificaciones. Incluso una que aún que permanece inédita. «Nadie lo ha visto porque desde 2020 no hemos podido volver a abrir; es muy frustrante hacer un belén y no poder enseñárselo a nadie» El reto es volver a exponer dentro de un año.