Los miembros de la FundaciónBelenista Francisco de Asís están metiendo en cajas los belenes para prepararlos para su inminente traslado. Igor Aizpuru

El «calvario» de los belenes de Zaramaga

Tras la polémica sobre su nuevo destino que ha bloqueado las obras de la iglesia del 3 de Marzo, los 16 nacimientos de Sánchez Íñigo se embalan para su traslado al centro de Vitoria

Borja Mallo

Borja Mallo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

A los hermanos Sánchez Álvarez (Josu, Mikel, Xabi, Zuriñe, Miren e Imanol) les castigaban de pequeños «en un cuarto oscuro» de casa en el que ... también se guardaban «las cosas que no servían»... hasta que llegaba noviembre. Entonces, su padre, Luis María Sánchez Íñigo, empezaba en esa misma habitación a dar rienda a una de sus pasiones: montar belenes. Los mismos que más de medio siglo después han protagonizado una de esas polémicas que no se ven venir y terminan bloqueando cuestiones tan sensibles para la memoria colectiva como el desarrollo del Memorial 3 de Marzo.

