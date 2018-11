Un calendario para atravesar la niebla Algunas de las ilustraciones del calendario lunar realizadas por Leticia Ruifernández. / E. C. La ilustradora Leticia Ruifernández y el escritor Patxi Zubizarreta presentan su almanaque 2019 el viernes en Jakintza NATXO ARTUNDO Martes, 20 noviembre 2018, 01:41

Entre la niebla helada, donde el viento aúlla como la Gibson Les Paul de Neil Young, un inuit camina. El nativo del frío americano se aleja de su casa y casi no la ve. Entonces, levanta un montón de piedras de aspecto humanoide. Y sigue adelante. Casi no aprecia ya su escultura en la distancia. Hace un 'inuksuit' nuevo y retoma su camino. Sabe que podrá volver sin perderse. Esta es una de las cuestiones con las que el escritor Patxi Zubizarreta ha salpicado de literatura los doce meses de 2019, en el calendario lunar que ha realizado con la ilustradora Leticia Ruifernández y que ambos presentan el viernes a partir de las 19.00 horas en la librería Jakintza.

Ruifernández suma ya veinte calendarios artesanos. Zubizarreta, que cumple un lustro de colaboraciones con la ilustradora en el almanaque lunar, explica que, tras un año de paréntesis en el que Ruifernández ilustró un libro de John Berger, han retomado el proyecto común. «Con la condición de que lo haríamos si salía de manera natural. Si no nos sentíamos a gusto, lo dejábamos. Ha surgido de manera natural y delicada a la vez», valora el escritor .

Como es habitual, hay un hilo conductor que se suma al paso de los días, semanas y meses, aunque en realidad cada ciclo lunar tiene su propia personalidad. «La niebla, más que como un fenómeno de la naturaleza, aparece como un estado del alma o como una descripción de nuestra vida actual. Nos han puesto una venda que no nos deja ver la belleza o la crudeza de la realidad y, a la vez, puede ser autoimpuesta. Como que es más sencillo vivir en esa especie de nebulosa, donde nos movemos a tientas. Hacemos una llamada a ese esfuerzo por despertar, que se representa con el color rojo», explica el premio Euskadi de literatura. Como los lápices de labios que la Cruz Roja envió por error a un campo de concentración nazi, donde convirtieron «a las internas en personas».

Un petirrojo en enero

Ayer, en el siglo V antes de Cristo, los pintores Zeuxis de Heraclea y Parrasio de Éfeso quisieron determinar cuál de ellos era el creador más notable. Tras pintar cada uno su cuadro, Zeuxis descorrió su tela y el clamor fue general: descubrió unos racimos tan exquisitos que hasta los pájaros quisieron picotearlos.

Parrasio no quiso mostrar su cuadro, pero Zeuxis insistió y cuando intentó retirar la tela comprobó que la cortina en sí era una pintura, un trampantojo que hacía ver lo que no es: 'Yo he engañado a los pájaros, pero Parrasio me ha engañado a mí'.

Febrero, entre nieblas

La niebla, en palabras de Xuan Bello, más que un estado atmosférico es un sentimiento del alma. Como un velo que espera ser descorrido, invita a desvelar el principio interior de las cosas, a descubrir tus paisajes inexplorados.

Encontrarás muchas cosas y recordarás otras, pero no temas: todas han prescrito.

«Quien busca su secreto fuera de sí, se pierde a sí mismo y pierde su secreto», afirmaba ayer, en el siglo XII, el poeta murciano Ibn Arabi.

Una vivienda al calor en marzo

«Saber llevar nuestra porción de noche

o de mañana pura;

llenar nuestro vacío con desprecio,

llenarlo de ventura»,

escribió ayer, en el siglo XIX, Emily Dickinson.

Con treinta años, se ovilló sobre sí misma y decidió no salir más de su habitación. Buscaba la invisibilidad y, delicadamente, la blancura.

«Aquí una estrella, y otra estrella lejos:

alguna se extravía.

Aquí una niebla, más allá otra niebla,

pero después el día»

Abril, recuerdo de las mariposas

Las mariposas monarca realizan un largo viaje migratorio de ida y vuelta entre Canadá y México.

Al llegar al lago Superior trazan una curva inexplicable para regresar luego a la ruta principal.

Los geólogos señalan que allí hubo una gran montaña con su amenazante glaciar; los entomólogos sospechan que las mariposas los «recuerdan» y quieren evitar aquel peligro hoy inexistente: memoria con alas de seda.





La mariquita perfecta, en mayo

Chuang Tzu pidió cinco años y doce servidores cuando el emperador le encargó pintar una mariquita.

Tras los cinco años, el pintor aún no había empezado y el emperador le concedió cinco más.

Al cabo de ese tiempo, la niebla seguía instalada en el lienzo; pero antes de que el emperador perdiera la paciencia, Chuang Tzu tomó su pincel y, en un abrir y cerrar de ojos, pintó la mariquita más perfecta jamás vista.

Solo había necesitado diez años de esbozos y de esfuerzos.





Junio, el color de las personas

Tras la noche del hombre, ayer, en 1945, las prisioneras recién liberadas del campo de concentración de BergenBelsen vagaban con una manta gris sobre los hombros, con los ojos inundados de niebla, pero todas con carmín en los labios.

Una feliz confusión de la Cruz Roja Británica había convertido a las internas en personas; en el último cargamento incluyeron por error cientos de lápices de labios: cerezas en el cemento.





La tinta del Mediterráneo en julio

Antes de que lo llevaran a Siberia, temeroso de la censura, el preso previno a sus amigos de que les escribiría en tinta azul si lo que contaba era cierto, pero que sería falso si sus cartas estaban escritas en rojo.

Cuando llegó la primera carta, narraba las excelencias de su estancia en tinta azul: «Lo único que nos falta es tinta roja…».

El pensador Zizek describe así nuestra era, con sus palabras huecas y gastadas.

Tú te preguntas por el verdadero color del Mediterráneo.





Agosto, al calor de la memoria

En el verano se sacaba la lana a las ovejas. Días lavando en el río esas nubes de abrigo de las que saldrían en fila nuestros trajes de invierno.

Bufandas,

chalecos,

calcetines,

las ovejas y el río.

El recuerdo es borroso como niebla,

pero me abrigo con él

cuando hace frío.

María José Ferrada





Sobre las aguas en septiembre

En ocasiones, cansadas de la hipocresía y de las convenciones sociales, las personas necesitan olvidar el papel que encarnan a los ojos de los demás.

Deciden salir de casa en busca de la invisibilidad y, deliberadamente, de la blancura.

Olvidaron crear su ciudadela interior, se olvidaron y olvidaron a Montaigne: «reserva una trastienda que te pertenezca por entero, en la cual puedas establecer tu libertad verdadera, tu principal retiro y soledad».





El octubre de las mariposas

Durante su viaje migratorio entre Canadá y México, las mariposas monarca baten sus alas naranja oscuro, orladas con franjas y bucles negros, y se disponen a dormitar enganchadas a los árboles: forman festones, todas muy juntas, con las alas plegadas.

Pronto, las mariquitas hibernarán cobijadas en racimos naranjas que alcanzan el tamaño de una bola del mundo.





La tradición inuit, noviembre

Un inuit que camina solo por las interminables tundras amontona piedras y granito, formando pilas del tamaño de una persona.

Luego continúa su camino hasta que no ve el punto de referencia que acaba de construir; entonces, erige un inuksuit nuevo y sigue caminando.

Te acuerdas de ti y, para los días in tenebris, vas plantando hitos nuevos —cuadros, libros, pintalabios…— en tu cartografía existencial.





Diciembre, secuoya de Navidad

Ayer, en 1997, por diciembre, Julia Butterfly trepaba por las ramas de la secuoya Luna que pretendían talar las empresas madereras. Colgaba veinticinco farolillos como estrellas tililantes: compartía su árbol de Navidad. Después, las noches sin niebla, encendía dos farolillos: aquel era su inuksuit particular.

Permaneció 738 días subida a una plataforma: sólo las ramas que son rígidas se rompen.